Liverpool-Real Madrid, cosa serve per la semifinale: goal in trasferta e combinazioni

Cosa serve al Liverpool per andare in semifinale di Champions? E cosa serve al Real Madrid? Tutte le combinazioni per il match di ritorno dei quarti.

Dopo il 3-1 dell'andata a favore dei blancos, Liverpool e Real Madrid si ritrovano l'una di fronte all'alta a distanza di una settimana per giocare il match di ritorno dei quarti di finale di Champions League.

Il Real è ovviamente favorito dopo il risultato ottenuto a Madrid, ma il Liverpool è stato recentemente protagonista di una delle più grandi rimonte di sempre, quella sul Barcellona (sconfitto 4-0 ad Anfield dopo il 3-0 dell'andata al Camp Nou), quindi la qualificazione si può ritenere ancora apertissima.

Di seguito tutte le combinazioni che permetterebbero al Liverpool o al Real Madrid di raggiungere le semifinali.

IL LIVERPOOL SI QUALIFICA IN SEMIFINALE SE...

Vince 2-0

Vince con tre o più goal di scarto

L'unico risultato che permetterebbe al Liverpool di qualificarsi vincendo con due goal di scarto è il 2-0. In caso di 3-1, infatti, si andrebbe ai tempi supplementari, mentre dal 4-2 in avanti sarebbe sempre il Real Madrid a qualificarsi, in virtù del maggior numero di goal segnati in trasferta.

Una qualsiasi vittoria con tre o più goal di scarto premierebbe invece il Liverpoool: dunque 3-0, 4-1 e così via.

IL REAL MADRID SI QUALIFICA IN SEMIFINALE SE...

Vince o pareggia, con qualsiasi punteggio

Perde con un goal di scarto

Perde con due goal di scarto, ma segnandone almeno due

Al Real basterebbe un pareggio o anche una sconfitta per passare il turno dopo il 3-1 dell'andata. Una qualsiasi sconfitta con un solo goal di scarto qualificherebbe i blancos, ma potrebbe bastare persino una sconfitta con due goal di scarto, a patto che il Real ne segni almeno due. Per esempio un 4-2, ma anche un 5-3 e così via. Questo in virtù della regola dei goal in trasferta, che premierebbe la squadra di Zidane rispetto a quella di Klopp, che a Madrid ha segnato soltanto un goal.