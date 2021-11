LIVERPOOL-PORTO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Liverpool-Porto

Liverpool-Porto Data: 24 novembre 2021

24 novembre 2021 Orario: 21:00

21:00 Canale tv: Sky Sport (254 del satellite) e Infinity +

Streaming: Sky Go, NOW e Infinity +

Liverpool e Porto si sfidano ad Anfield nel quinto e penultimo turno del Gruppo B di Champions League Champions League. I 'Reds' vogliono ipotecare il primo posto del girone, mentre i lusitani vanno a caccia di punti preziosi in chiave qualificazioni, per respingere gli assalti di Atletico Madrid e Milan.

Il Liverpool di Jurgen Klopp è a punteggio pieno dopo quattro turni con 12 punti conquistati e la qualificazione agli ottavi di finale già in tasca. Il Porto, invece, è a quota 5, uno in più rispetto all'Atletico Madrid.

Percorso netto dei 'Reds', che hanno battuto in casa Milan (3-2) e Atletico Madrid (2-0) e in trasferta Porto (1-5) e proprio Atletico (2-3). La squadra di Sergio Conceicao è partita male con un punto in due partite, frutto del pari a reti inviolate al Wanda Metropolitano, prima di raccogliere 4 punti nelle due sfide contro il Milan con l'1-0 al 'Do Dragao' e l'1-1 a San Siro.

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 28 settembre scorso, con la gara d'andata disputata in Portogallo. Un match senza storia, con il Liverpool che si è imposto nettamente grazie alle doppiette di Salah e Firmino e il goal di Mane. Per il Porto in rete Taremi. Risultato simile nei quarti di Champions della stagione 2018/2019 (1-4), mentre l'ultimo incrocio ad Anfield risale proprio a quell'annata e alla gara d'andata di quella competizione: ad imporsi furono i padroni di casa grazie alle reti di Keita e Firmino.

In questa pagina troverete tutte le informazioni su Liverpool-Porto: dagli aggiornamenti sulle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la gara in diretta tv e streaming.

ORARIO LIVERPOOL-PORTO

La sfida tra Liverpool e Porto si disputerà ad Anfield Road mercoledì 24 novembre 2021. Fischio d'inizio fissato alle ore 21:00.

DOVE VEDERE LIVERPOOL-PORTO IN TV

Liverpool-Porto, gara valida per il Gruppo B di Champions League, sarà trasmessa in diretta tv da Sky. Il canale di riferimento è Sky Sport (numero 254 del satellite).

Sarà possibile assistere all'incontro anche su smart tv tramite l'applicazione di Infinity +, servizio attivabile al costo di 7.99€ al mese e incluso nell'offerta di Tim Vision.

LIVERPOOL-PORTO IN DIRETTA STREAMING

Gli abbonati Sky potranno assistere al match Liverpool-Porto anche in streaming attraverso l'applicazione di Sky Go, fruibile su pc, smartphone e tablet per sistemi iOS e Android.

Su NOW, invece, sarà possibile selezionare l'evento dopo aver sottoscritto un abbonamento tra quelli offerti dal sito.

Infinity + raggiungibile da pc semplicemente collegandosi al sito ufficiale, oppure con l'app disponibile per i dispositivi portatili.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sky e Infinity + non hanno ancora comunicato i nomi dei telecronisti che racconteranno le emozioni di Liverpool-Porto.

IN DIRETTA SU GOAL

Qui sul nostro sito potrete seguire tutta la marcia d'avvicinamento al fischio d'inizio di Liverpool-Porto, a partire dall'annuncio delle formazioni e fino al racconto in tempo reale e dettagliato delle azioni più importanti del match di Champions League.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL-PORTO

Problemi per Klopp, che deve rinunciare ancora a Firmino, out per infortunio. Sadio Mane va verso il recupero, così come Milner, Keita e Thiago Alcantara, tutti in dubbio a centrocampo.

Pepe rischia di dover rinunciare alla sfida di Anfield. Il difensore portoghese ha rimediato un infortunio alla gamba sinistra con la nazionale portoghese e non è sceso in campo nel match di Coppa di Portogallo contro il Feirense, vinta per 5-1 dalla squadra di Sergio Conceicao.

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; N. Williams, Phillips, Gomez, Tsimikas; Fabinho, Henderson, Jones; Minamino, Origi, Jota.

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Cardoso, Mbemba, Zaidu; Otavio, Oliveira, Grujic, Diaz; Evanilson, Taremi.