Liverpool-Napoli, tensione prima della gara: arrestati cinque tifosi azzurri

Non tutto è filato liscio mercoledì sera a da dove, purtroppo, arriva la notizia di alcuni scontri che si sarebbero verificati prima della partita di . Protagonisti negativi i tifosi del .

Napoli fans outside Anfield tonight fighting against Liverpool fans and having a go at the police. Mad scenes 😲 pic.twitter.com/zGj7gQMoG3

Cinque di loro infatti, come annunciato dalla Polizia del Merseyside su Twitter, sono stati arrestati dopo essere entrati in contatto con le forze dell'ordine locali.

Officers policing the LFC v Napoli CL game have arrested 5 Napoli fans. 3 men were arrested for violent disorder and another was for affray following disorder on Walton Breck Rd before the game. A fifth man was arrested for breach of the peace at the turnstiles on Anfield Road. pic.twitter.com/fLcDEVrtAB