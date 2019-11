Liverpool-Napoli, Salah è recuperato: "Sarà titolare"

Klopp, tecnico del Liverpool, ha confermato che il giocatore egiziano giocherà contro il Napoli dopo aver recuperato dall'infortunio.

E' secondo e non è costretto a vincere a tutti i costi, ma un successo a permetterebbe al di riacquistare fiducia in un terribile momento dentro e fuori dal campo. Sul terreno di gioco, ad Anfield, ci sarà anche Momo Salah, recuperato da Klopp per la quinta giornata di .

Salah, uomo più del Liverpool nell'ultimo biennio e pronto ad entrare tra i migliori nella classifica del Pallone d'Oro, ha saltato la gara contro il , ennesimo successo dei Reds, causa infortunio rimediato in Nazionale. Ora è pronto per tornare a disposizione di Klopp.

Lo stesso tecnico del Liverpool ha confermato come Salah abbia recuperato:

"Contro il Napoli sarà titolare, Momo sta bene. Non ha potuto allenarsi per nove giorni perché era con l' , è tornato a casa e si è allenato solo 60-70%. Soltanto venerdì l'ho visto al 100% per la prima volta, quindi abbiamo deciso di tenerlo in panchina. Volevamo farlo entrare nel finale, ma poi abbiamo segnato il gol del 2-1 e abbiamo deciso di lasciarlo a riposare".

Il classe 1992 non sta certo segnando ai livelli degli scorsi ultimi due anni con il Liverpool, ma ha comunque collezionato nove reti tra Premier League e le altre competizioni. Sei goal in undici presenze in campionato, ai quali vanno aggiunti i tre di Champions League nei primi quattro incontri.

Insieme a Salah, il Liverpool dovrebbe proporre il solito ed imprescindibile attacco: vista l'importanza della gara, che potrebbe spingere il club inglese agli ottavi come prima del girone, in attacco ci saranno Firmino, Manè e lo stesso egiziano. Per Klopp non è ancora tempo di esperimenti.

Escludendo le squadre inglesi, il Napoli è la squadra più volte affrontata da Salah in carriera: sette incontri che hanno portato due assist e due goal. Uno nella scorsa stagione in Champions League, uno invece arrivato ai tempi della , in .