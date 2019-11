Liverpool-Napoli, le formazioni ufficiali: fuori Callejon, c'è Fabian

Il Napoli cerca la qualificazione agli ottavi di Champions League in casa del Liverpool: Di Lorenzo viene spostato a centrocampo, Lozano in attacco.

Le formazioni ufficiali di - :

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Gomez, Van Dijk, Lovren, Robertson; Henderson, Fabinho, Milner; Salah, Firmino, Mané.

NAPOLI (3-5-2): Meret; Maksimovic, Manolas, Koulibaly; Di Lorenzo, Allan, Zielinski, Fabian, Mario Rui; Mertens, Lozano.

Gare decisiva, o quasi, per il futuro del Napoli in . Nella quinta giornata del gruppo E la squadra di Ancelotti sfida il Liverpool. I Reds si trovano in testa a 9 punti nel girone, con gli Azzurri a quota 8.

Klopp non cambia il suo schieramento, con Gomez e Robertson esterni di difesa, Lovren farà coppia con Van Dijk in mezzo. A centrocampo Fabinho, Milner ed Henderson. In attacco il tridente che non si tocca: Firmino, Mané e Salah.

Ancelotti trasforma invece il suo Napoli, con la novità della difesa a tre. Maksimovic, Manolas e Koulibaly a comporre il terzetto. A centrocampo fuori Callejon: Di Lorenzo e Mario Rui saranno gli esterni a tutta fascia. Coppia 'leggera' d'attacco con Lozano e Mertens.