Liverpool-Napoli dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv e diretta streaming

Il Napoli di Ancelotti cerca ad 'Anfield' il pass per gli ottavi: tutte le info sulle formazioni e su come vedere il match in diretta tv e streaming.

Il vola in per la sfida più ostica del Girone E di : ad attendere gli azzurri ad 'Anfield' ci sarà il di Klopp, assoluto dominatore della Premier League e del girone europeo.

Il cammino europeo dei partenopei era iniziato il 17 settembre scorso con la clamorosa vittoria per 2-0 al 'San Paolo' contro i campioni d'Europa in carica. A due mesi di distanza l'umore in casa Napoli si è ribaltato, con la squadra che sta vivendo un momento difficile in , dove non trova la vittoria da sei giornate.

In Champions League, però, la sorte sorride ai partenopei: agli uomini di Anclotti basta una vittoria, infatti, per ottenere il pass per gli ottavi. Il Napoli con la trasferta di Liverpool cerca di ripetere l'impresa dell'andata e conquistare la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta con una giornata d'anticipo.

Tutta un'altra musica rispetto al momento del Napoli è quella che si suona a Liverpool in questa stagione. I 'Reds' sono in testa alla classifica in Inghilterra come i Beatles, loro concittadini, negli anni '60. La compagine di Klopp guida la Premier con un cammino pressoché netto: dodici vittorie ed un pareggio in tredici partite.

LIVERPOOL-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Liverpool-Napoli

Liverpool-Napoli Data: 27 novembre 2019

27 novembre 2019 Orario: 21.00

21.00 Canale TV: Sky

Sky Streaming: Sky Go

ORARIO LIVERPOOL-NAPOLI

Liverpool-Napoli si giocherà mercoledì 27 novembre 2019 allo stadio 'Anfield' di Liverpool. Calcio d'inizio alle ore 21.

Liverpool-Napoli sarà trasmessa da Sky, in particolare su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 252 del satellite).

Tutti gli abbonati a Sky potranno seguire la sfida tra Liverpool e Napoli anche in diretta su pc, tablet o smparthpone tramite l'app Sky Go.

Klopp recupera Salah, che tornerà dal 1' nell'abituale tridente d'attacco con Firmino e Mané. Linea mediana classica formata da Henderson, Fabinho e Wijnaldum, difesa scolpita guidata da Van Dick al fianco di Lovren.

Ancelotti perde Insigne, rimasto a Napoli per il problema al gomito, e lancia la coppia d'attacco leggera composta da Lozano e Mertens. Convocati Fabian Ruiz e Mario Rui: l'iberico non è al meglio ma dovrebbe farcela e giocare a sinistra.

In difesa Maksimovic si candida alla maglia di terzino destro con Di Lorenzo adattato sull'out mancino, a centrocampo Zielinski al fianco di Allan. Tra i pali nessun dubbio, ci sarà Meret.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Maksimovic, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo; Callejon, Allan, Zielinski, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens.