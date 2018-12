Liverpool, Moreno contro Klopp: "Non mi è piaciuto come mi ha trattato"

Dopo la finale di Champions League persa contro il Real Madrid il Liverpool di Klopp si conferma tra le più forti squadre d'Europa: i Reds stanno dominando la Premier League, ma tra i mille entusiasmi c'è una voce fuori dal coro, quella di Alberto Moreno.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

Lo spagnolo è tornato dal lungo infortunio e ha perso il posto da titolare, ora occupato da Robertson. Una scelta che il terzino spagnolo non condivide, queste le sue parole a 'Ondacero'.

"Non ho preso bene questa decisione, mi sono infortunato dando il massimo per la squadra. Non condivido questa scelta, mi sono allenato duramente ma Klopp continua a vedere solamente Robertson da quando sono tornato".

Un rapporto decisamente incrinato fra giocatore e allenatore, Alberto Morenon non ha ancora avuto un confronto.

"Il mio rapporto con Klopp non è cambiato, ma da quando mi sono infortunato non ho mai avuto un incontro con lui, il nostro rapporto comunque resta normale. Non mi è piaciuto il modo in cui Klopp mi ha trattato, ma capisco che questa situazione non può cambiare perchè la squadra sta vincendo".