Liverpool, Markovic saluta dopo 4 anni e mezzo e 19 presenze: va al Fulham

Lazar Markovic, dopo una serie di prestiti, ha lasciato il Liverpool per il Fulham. Dal 2014 non ha collezionato nemmeno 20 presenze coi Reds.

Vi ricordate di Lazar Markovic? Fu acquistato dal Liverpool nell'estate del 2014, in una campagna che comprendeva anche gli arrivi dei vari Balotelli e Rickie Lambert. Ebbene, come i due ex compagni anche il serbo se ne va: da ieri sera è ufficialmente del Fulham.

L'operazione tra i due club è stata perfezionata nelle ultimissime ore della finestra invernale. Markovic lascia il Liverpool a titolo definitivo dopo quattro anni e mezzo: arrivato dal Partizan come grande promessa del calcio serbo (ed europeo), non è mai riuscito a trasformare in realtà le aspettative molto alte riposte nei suoi confronti.

.@LMarkec50 has joined @FulhamFC on a permanent transfer.



Everyone at #LFC wishes Lazar all the best at his new club. https://t.co/Zp0pvqS20v — Liverpool FC (@LFC) 1 febbraio 2019

Quante partite ha disputato Markovic con la maglia del Liverpool? Poche, pochissime. In Premier League, per la precisione, soltanto 19. Anche perché in quattro anni e mezzo l'esterno serbo ha girato mezza Europa, venendo prestato nell'ordine a Fenerbahçe, Sporting, Hull City e Anderlecht.

La prossima squadra si chiama dunque Fulham, questa volta a titolo definitivo. Una missione delicata, guardando la precaria situazione di classifica dei londinesi. Toccherà anche a lui aiutare la squadra di Ranieri, che nel weekend si è imposta per 4-2 in rimonta sul Brighton, a uscire dalle sabbie mobili.