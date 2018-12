Liverpool-Manchester United: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Dopo aver conquistato gli ottavi di Champions League il Liverpool di Klopp ospita lo United: le info sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Dopo aver staccato il pass per gli ottavi di finale di Champions League il Liverpool di Klopp si prepara ad un'altra grande sfida: ad Anfield arriva il Manchester United di Mourinho, che ha ritrovato il successo dopo un periodo buio.

Morale alle stelle per i Reds, che hanno raggiunto il primo obiettivo stagionale ai danni del Napoli in una emozionante notte europea. I ragazzi di Klopp hanno conquistato la vetta della Premier League nell'ultimo turno e vogliono allungare la striscia di vittorie.

Obbligo di vittoria per il Red Devils, che sul campo più difficile e contro la difesa meno battuta del campionato cercano l'impresa per il definitivo rilancio. Gli uomini dello Special One non possono perdere ulteriore terreno dalla zona che vale l'Europa.

QUANDO SI GIOCA LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED

Liverpool-Manchester United è in programma domenica 16 dicembre alle ore 17.00: il match si giocherà nel suggestivo scenario di Anfield.

DOVE VEDERE LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED IN TV E STREAMING

Come tutta la Premier League, anche Liverpool-Manchester United sarà visibile in esclusiva su Sky, sul canale Sky Sport Football (canale 203). Gli abbonati potranno seguire il match anche su pc, tablet e smartphone, tramite il servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED

Nonostante le fatiche di Champions Klopp non rinuncia al suo tridente titolare con Manè, Firmino e Salah, tornato in uno stato di forma straripante. A centrocampo Keita prende il posto dell'acciaccato Milner, mentre in difesa vanno valutate le condizioni di Alexander-Arnold. Dentro Lovren al posto dell'infortunato Matip accanto a Van Dijk. Possibile conferma per il giovanissimo Dalot sulla corsia di destra, con Young confermato a sinistra. Rientra fra i titolari Pogba, libero di agire in posizione più avanzata dietro la punta Lukaku. Mata e Rashford i due esterni a supporto.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Keita; Salah, Firmino, Mané.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Dalot, Jones, Rojo, Young; Herrera, Matic; Mata, Pogba, Rashford; Lukaku.