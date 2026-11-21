Come guardare Liverpool-Manchester United con una VPN

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Presentazione della partita

Premier League - Game Week 11 22 nov 2026 - 11:30 Anfield

Mauricio Pochettino comincia la sua avventura al Manchester United in uno degli stadi più impegnativi del calcio inglese: domenica lo United farà visita al Liverpool ad Anfield in Premier League.

Pochettino è arrivato a Carrington soltanto mercoledì, prendendo il posto dell'esonerato Michael Carrick dopo che lo United ha raccolto una sola vittoria nelle prime 10 partite di campionato. Il club è così 18° in classifica, la sua posizione più bassa a questo punto della stagione dal 1986-87. Il tecnico ha ammesso di dormire appena tre o quattro ore a notte nel tentativo di preparare la squadra in tempo.

Il Liverpool è quarto e, secondo il supercomputer di Opta, ha il 57,3% di probabilità di vittoria, anche se in questa stagione ha vinto soltanto una delle cinque partite casalinghe di campionato. La squadra di Andoni Iraola ha inoltre perso contro il Fenerbahce nell'ultima gara disputata in Champions League.

Iraola ha avvertito i suoi giocatori di non lasciarsi ingannare dalla posizione dello United in classifica. Gli ospiti hanno vinto 2-1 ad Anfield la scorsa stagione e si sono aggiudicati entrambi gli scontri diretti di campionato contro il Liverpool: risultati che li rendono un avversario credibile, indipendentemente dalla loro posizione in classifica.

Pochettino eredita una squadra che non ha ancora chiuso una partita di Premier League senza subire gol e che concede 0,14 expected goal al netto dei rigori per tiro affrontato, il dato peggiore del campionato. Il suo compito più urgente è organizzare una difesa che in questa stagione è stata ripetutamente messa in difficoltà.

L'argentino ha anche un bilancio personale difficile contro gli avversari di domenica: non ha vinto nessuno degli ultimi otto incontri con il Liverpool durante le sue esperienze al Tottenham e al Chelsea. Precedenti e circostanze rendono questa partita un esame impegnativo.

Ecco tutto quello che c'è da sapere su dove vedere Liverpool-Manchester United.

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