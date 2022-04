Liverpool-Manchester United dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Liverpool-Manchester United

Data: 19 Aprile 2022

Orario: 21.00

Canale tv: Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite)

Streaming: Sky Go e NOW

La Premier League entra nel vivo. A poco più di un mese dal traguardo, continua la lotta a distanza tra Manchester City e Liverpool, a caccia del titolo. Dopo il pari a Etihad nello scontro diretto, i 'Reds' di Jurgen Klopp ospitano ad Anfield il Manchester United di Cristiano Ronaldo nel recupero della gara valida per la trentesima giornata.

Le due squadre sono in lotta per obiettivi diversi: come dicevamo, il Liverpool contende al Manchester City il titolo di 'Campione d'Inghilterra', mentre il Manchester United è in piena bagarre per un posto nelle coppe europee nella prossima stagione.

Il Liverpool è reduce dal successo a Wembley contro i 'Citizens' di Guardiola nella semifinale di FA Cup per 3-2. Un'altra qualificazione conquistata a pochi giorni di distanza dal pari per 3-3 contro il Benfica nel ritorno dei quarti di finale di Champions League, un risultato che grazie al 3-1 dell'andata al 'Da Luz' ha consentito agli uomini di Klopp di accedere alle semifinali. In campionato, invece, i 'Reds' hanno pareggiato in casa dei rivali del Manchester City per 2-2, con una doppia rimonta. Il Liverpool è in serie positiva in campionato da 11 partite, con due pareggi e 9 vittorie consecutive, mentre nel 2022, la squadra di Klopp ha perso solo una volta, contro l'Inter nel ritorno degli ottavi, una sconfitta ininfluente ai fini della qualificazione.

Il Manchester United, invece, ha ritrovato il successo grazie a un super Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha trarscinato i 'Red Devils' con una tripletta nella sfida casalinga contro il Norwich. Un successo con cui lo United vuole interrompere un periodo non proprio brillante con due vittorie tra Premier e Champions League nelle ultime otto partite.

Liverpool e Manchester United si sono affrontate 208 nella loro storia. Il bilancio complessivo vede il Manchester United avanti con 81 vittorie, a fronte di 58 pareggi e 69 affermazioni del Liverpool.

L'ultimo incrocio tra le due squadre è del 24 ottobre scorso, nella sfida d'andata valida per la nona giornata di Premier League. Il Liverpool si impose a Old Trafford con un nettisssmo 5-0 grazie alle reti di Keita e Diogo Jota e la tripletta di Salah. Un match chiuso in appena 50 minuti dai 'Reds'.

ORARIO LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED

La sfida valida per il 30° turno di Premier League 2021/2022 che vedrà opposte Liverpool e Manchester United è in programma martedì 19 aprile 2022 ad Anfield. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 21:00.

DOVE VEDERE LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED IN TV

Sarà l’emittente satellitare Sky a proporre la diretta di Liverpool-Manchester United. I canali di riferimento per la visione del match saranno Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite).

LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED IN DIRETTA STREAMING

Gli abbonati Sky potranno come di consueto seguire la partita anche in streaming. Liverpool-Manchester United sarà quindi visibile su dispositivi come smartphone o tablet, pc o notebook, attraverso Sky Go.

L’alternativa è rappresentata da NOW, la piattaforma streaming ufficiale di SKY che consente la visione delle gare tramite l’acquisto di appositi pacchetti.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED

Nel Liverpool, ballottaggio in attacco per Jurgen Klopp: Diogo Jota è in vantaggio su Firmino per completare il tridente con Salah e Mané. In difesa torna Matip al posto di Konaté, in goal contro il City, mentre in mezzo al campo ci sono Henderson, Fabinho e Thiago Alcantara.

Rangnick punta ancora - e non potrebbe essere altrimenti - su Cristiano Ronaldo, punto di riferimento in attacco. Alle sue spalle agiranno Sancho, Bruno Fernandes e Rashford. In regia, Matic farà coppia con Matic, che torna titolare dopo la panchina contro il Norwich.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago Alcantara; Salah, Jota, Mané. All. Klopp

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Alex Telles; Pogba, Matic; Sancho, Bruno Fernandes, Rashford; Cristiano Ronaldo. All. Rangnick