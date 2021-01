Liverpool-Manchester United dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Scontro al vertice in Premier League nella 19ª giornata: il Liverpool ospita lo United. Tutto sulla partita e su come seguirla in tv e streaming.

LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 17 gennaio 2021

17 gennaio 2021 Orario: 17.30

17.30 Canale : Sky

Streaming: Sky Go e Now TV

La prima e la seconda della Premier League a confronto. Ad Anfield si gioca Liverpool contro Manchester United, un vero e proprio scontro al vertice al giro di boa del campionato, tra rinvii a causa del Covid-19 e calendari sempre più compressi.

Il Manchester United arriva alla sfida da capolista, con 36 punti raccolti in 17 partite, uno più del Liverpool, che con lo stesso numero di gare ha tre punti in meno. Anche se , e non mollano la presa poco più dietro.

Per la squadra di Solskjaer i Reds sono diventati un quasi tabù, visto che nelle ultime due stagioni non sono mai riusciti a vincere: due vittorie e due pareggi per la squadra di Klopp. L'ultimo successo risale al 10 marzo 2018, un 2-1 firmato da una doppietta di Rashford.

Il miglior marcatore stagionale del Liverpool è Momo Salah, capocannoniere della Premier League con 13 goal. Il migliore dello United è invece Bruno Fernandes, fermo a 11.

Qui trovate tutte le informazioni sulla partita tra Liverpool e Manchester United: dalle formazioni a come seguire il match in diretta tv e streaming .

ORARIO LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED

Liverpool-Manchester United, gara valida per la 19ª giornata di campionato di Premier League, si giocherà ad Anfield, ovviamente a porte chiuse. Calcio d'inizio fissato per le ore 17.30.

Liverpool-Manchester United sarà trasmessa, come tutte le altre partite di Premier League, in diretta esclusiva su Sky. Canali di riferimento Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 del digitale) e Sky Sport Football (numero 203 del satellite).

Gli abbonati Sky potranno seguire Liverpool-Manchester United in diretta attraverso Sky Go, scaricando semplicemente l'app su pc, smartphone e tablet. La gara si potrà seguire anche Now TV, il servizio di streaming gratuito di Sky, acquistando uno dei pacchetti proposti.

Corsa contro il tempo per Klopp, che vuole recuperare almeno Matip in difesa. In caso di forfait, Henderson si abbassa ancora con Fabinho. Alexander-Arnold e Robertson sulle corsie, Wijnaldum, Milner e Thiago Alcantara a centrocampo. Davanti il solito tridente: Salah, Firmino, Mané.

Solskjaer potrebbe confermare l'undici che ha vinto contro il , con Cavani riferimento offensivo e il trio Rashford-Fernandes-Martial alle sue spalle. Pogba a centrocampo con Matic. In difesa Bailly verso la conferma vicino a Maguire, con Shaw e Wan-Bissaka esterni. De Gea tra i pali.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, Henderson, Robertson; Milner, Wijnaldum, Thiago; Salah, Firmino, Mané.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw; Pogba, Matic; Rashford, Bruno Fernandes, Martial; Cavani.