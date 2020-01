Liverpool-Manchester United dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Liverpool sfida il Manchester United nel 'Classic Match' della 23ª giornata di Premier League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

Il di Jurgen Klopp, dominatore della Premier League, sfida il di Ole-Gunnar Solskjaer nel 'Classic Match', la sfida più attesa della 23ª giornata del massimo campionato inglese.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Di fronte nel cosiddetto 'North-West Derby' le due squadre più titolate del calcio inglese. I Reds, pur avendo una partita in meno, guidano la graduatoria imbattuti con 61 punti, frutto di 20 vittorie e un pareggio, i Red Devils si trovano al 5° posto a quota 34 con un cammino di 9 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte.

Sono complessivamente 105 i precedenti disputati nel massimo campionato inglese fra le due formazioni, di cui 55 in Premier League e 50 in First Division. Il bilancio complessivo sorride al Manchester United con 42 vittorie, 33 affermazioni del Liverpool e 30 pareggi.

I Reds sono imbattuti negli ultimi 3 confronti disputati ad Anfield, con una vittoria per 3-1 nella passata stagione e 2 pareggi. L'ultimo successo ospite è lo 0-1 del 17 gennaio 2016, con goal partita firmato da Rooney.

Il Liverpool è arrivato a 12 vittorie consecutive in Premier League, mentre il Manchester United ha ottenuto 3 vittorie e una sconfitta in casa dell' nelle ultime 4 gare di campionato. Sadio Mané è il miglior marcatore del Liverpool con 11 reti segnate in Premier, Marcus Rashford è invece il bomber dei Red Devils con 14 goal all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Liverpool-Manchester United: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Liverpool-Manchester United

Liverpool-Manchester United Data: 19 gennaio 2020

19 gennaio 2020 Orario: 17.30

17.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED

Liverpool-Manchester United si disputerà il pomeriggio di domenica 19 gennaio 2020 nel palcoscenico di Anfield, la casa dei Reds. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Craig Pawson, è in programma per le ore 17.30. Sarà il 106° confronto fra le due formazioni nella massima divisione inglese, il 56° in Premier League.

Il North-West Derby Liverpool-Manchester United sarà trasmesso in esclusiva in diretta televisiva da Sky, che detiene i diritti della Premier League, e sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (numero 203 del satellite). La telecronaca sarà curata da Massimo Marianella, che sarà affiancato da Fabio Capello.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità di seguire Liverpool-Manchester United in diretta mediante Sky Go, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva di Sky, incluse le gare di Premier League, acquistando uno dei pacchetti proposti.

Klopp avrà indisponibili Naby Keita e Milner a centrocampo, Clyne e Lovren in difesa. Davanti il tridente sarà quello classico con Roberto Firmino punta centrale e ai suoi lati Salah e Mané come esterni offensivi. In mediana Fabinho sarà il playmaker, con Henderson e l'olandese Wijnaldum che lo affiancheranno e agiranno da mezzali. Davanti ad Alisson, infine, la linea a quattro difensiva vedrà Matip accanto a Van Dijk al centro, Alexander-Arnold sulla destra e lo scozzese Robertson a sinistra.

Solskjaer schiererà i Red Devils con 4-2-3-1. L'assenza più pesante sarà quella di Pogba in mezzo al campo, con il francese non saranno della partita anche McTominay e Tuanzebe. In dubbio per le condizioni non ottimali Mensah, Bailly, Shaw e Marcos Rojo. Fra i pali ci sarà De Gea, in difesa Wan-Bissaka e B. Williams agiranno da esterni bassi, con Lindelof e Maguire a comporre la coppia centrale. Matic e Fred saranno i due mediani. In attacco il riferimento offensivo sarà il francese Martial, con alle sue spalle come trequartisti Daniel James, Lingard e Rashford. Partiranno probabilmente dalla panchina il gioiellino Greenwood e Mata.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Roberto Firmino, Mané.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, B. Williams; Matic, Fred; D. James, Lingard, Rasfhford; Martial.