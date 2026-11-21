Liverpool-Manchester United: i dettagli della partita

Premier League - Game Week 11 22 nov 2026 - 11:30 Anfield

Esordio di fuoco per Pochettino contro un Liverpool lanciato ad Anfield

Domenica il Liverpool ospita il Manchester United ad Anfield in una sfida di Premier League importante sia per la parte alta sia per quella bassa della classifica. Il Liverpool è quarto, mentre lo United arriva al 18° posto dopo un pessimo inizio di stagione.

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Mauricio Pochettino guiderà lo United per la prima volta dopo essere stato confermato la scorsa settimana come successore di Michael Carrick. Subito dopo la partita di Concacaf Nations League contro Haiti di martedì, è volato da Cincinnati a Manchester, lasciando al suo staff tecnico pochissimo tempo per preparare la nuova squadra a una delle trasferte più impegnative del calcio inglese.

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Anche l'allenatore del Liverpool, Andoni Iraola, si avvicina al fine settimana con le proprie preoccupazioni. Una lunga lista di infortunati ha condizionato la squadra nelle ultime settimane e le condizioni di Dominik Szoboszlai restano da monitorare, dopo che il centrocampista ungherese ha giocato nonostante un fastidio durante la sosta per le nazionali.

La situazione dello United è difficile. Una sola vittoria nelle prime 10 partite di Premier League lo ha lasciato in zona retrocessione e Pochettino è subito atteso da una prova impegnativa contro un Liverpool che, nonostante le proprie incostanze, sarà nettamente favorito in casa.

Per Pochettino, domenica segna l'inizio di una missione di salvataggio. I suoi collaboratori hanno già lasciato il ritiro dell'USMNT per cominciare i preparativi a Carrington, ma il tempo stringe.

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