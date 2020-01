Liverpool-Manchester United 2-0: Van Dijk e Salah fanno volare i Reds, 16 punti sul City

Van Dijk apre i giochi di testa su calcio d'angolo, Salah chiude i conti nel finale: il Liverpool batte il Manchester United e allunga a +16 sul City.

Il si aggiudica anche il sentitissimo scontro con il e continua a volare in fuga in testa alla Premier League. Sono ora 16 le lunghezze di distacco dal : decisiva la rete di Van Dijk in avvio di gara, nel finale la chiude Salah.

La gara è subito viva e si gioca su ritmi piuttosto alti con la formazione ospite pronta a ribattere colpo su colpo. Al quarto d'ora l'episodio che sblocca il match su calcio d'angolo: Van Dijk fa sentire tutta la sua prepotenza fisica e di testa infila il vantaggio. I Reds prendono ulteriore fiducia e dopo dieci minuti si vedono annullare dal VAR il raddoppio di Firmino: l'arbitro toglie l'esultanza del brasiliano a causa di un fallo dello stesso Van Dijk su De Gea.

I Red Devils approfittano degli spazi lasciati in difesa dai padroni di casa, ma non riescono a trovare l'imbucata giusta. Al 36' altro goal annullato al Liverpool: sul perfetto filtrante di Oxlade-Chamberlain Wijnaldum è leggermente oltre la linea dei difensori ed è dunque inutile il bel piatto diagonale all'angolino. Sul ribaltamento di fronte Pereira sfiora il pari al termine di una bella azione corale: la scivolata non arriva però con i tempi giusti e scorre solo un brivido sulla schiena del pubblico di Anfield.

Nella ripresa lo United arriva spesso alla conclusione dal limite con un ispirato Fred, ma la retroguardia di casa contiene bene. Solskjaer gioca le carte Mata e Greenwood e la pressione aumenta, ma il Liverpool è ben equilibrato e fa male in ripartenza con la velocità di Salah e Manè. Nel finale le due squadre accusano la stanchezza e i ritmi si abbassano notevolmente, in pieno recupero l'attaccante egiziano si libera a campo aperto sul rinvio di Alisson con tutta la squadra avversaria sbilanciata e supera De Gea con un debole sinistro basso.

IL TABELLINO

Liverpool-Manchester United 2-0

Marcatori: 14' Van Dijk, 93' Salah

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold; Gomez, Van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain (66' Lallana), Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino (83' Origi), Mane (83' Fabinho).

MANCHESTER UNITED (3-4-1-2): De Gea; Lindelof, Maguire, Shaw (88' Dalot); Van-Bissaka, Fred, Matic, Williams (75' Greenwood); Pereira (74' Mata); James, Martial.

Ammoniti: Matic, De Gea, Shaw, Salah

Espulsi: -