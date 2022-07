Liverpool-Manchester City dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Primo trofeo in palio in Inghilterra: Liverpool e City si contendono il Community Shield numero 100. Dove vedere la partita in tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione. LIVERPOOL-MANCHESTER CITY: CANALE TV E DIRETTA STREAMING • Partita: Liverpool-Manchester City • Data: Sabato 30 luglio 2022 • Orario: 18:00 • Canale TV: DAZN • Streaming: DAZN A pochi giorni dal via della nuova Premier League 2022/2023, la stagione del calcio inglese si apre ufficialmente con il Community Shield numero 100. Dopo un'appassionante sfida fino all'ultimo turno nell'ultimo campionato inglese, i campioni in carica del Manchester City di Pep Guardiola affrontano il Liverpool di Jurgen Klopp, vincitore di FA e Carabao Cup. I 'Reds' non alzano al cielo il trofeo dal 2006, quando si imposero contro il Chelsea di José Mourinho, mentre la squadra di Guardiola va a caccia del settimo successo nella storia della competizione. City e Liverpool si sono affrontate solo una volta, tre anni fa, nel Community Shield: la gara terminò 1-1 con i 'Citizens' si impose ai rigori. Tra i protagonisti più attesi ci sono Erling Haaland e Darwin Núnez, i grandi acquisti dei due club nel mercato estivo. Una sfida tra bomber che promette scintille già nella prima uscita stagionale. Tutto sulla finale di Community Shield tra Liverpool-Manchester City: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming. ORARIO LIVERPOOL-MANCHESTER CITY La sfida tra Liverpool e Manchester City è in programma sabato 30 luglio 2022 al 'King Power Stadium' di Leicester. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 18:00. DOVE VEDERE LIVERPOOL-MANCHESTER CITY IN TV Liverpool-Manchester City sarà visibile su DAZN tramite l'app, fruibile su smart tv oltre che su console di gioco Xbox e PlayStation. Applicazione utilizzabile anche su dispositivi come TIMVISION Box (per coloro che hanno aderito all'offerta dedicata), Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. LIVERPOOL-MANCHESTER CITY IN DIRETTA STREAMING Sull'app di DAZN è possibile guardare in streaming di Liverpool-Manchester City, anche su device come smartphone e tablet con sistema operativo iOS o Android. Il modo per assistere alla partita da browser è il seguente: bisognerà collegarsi al sito ufficiale e loggarsi con le credenziali fornite in fase di registrazione, per poi accedere al catalogo degli eventi e selezionare quello desiderato. PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL-MANCHESTER CITY Nunez è pronto al debutto ufficiale con i 'Reds', mentre in porta Adrian potrebbe partire dall'inizio al posto di Alisson per l'alternanza di Klopp tra campionato e coppe. Dall'altra parte c'è l'esordio di Haaland, che sarà supportato dal tridente composto da Mahrez, De Bruyne e Grealish. LIVERPOOL (4-3-3): Adrian; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Thiago, Keita; Salah, Nunez, Diaz. All. Klopp MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Ake, Dias, Cancelo; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Grealish, Haaland, Mahrez. All. Guardiola Scelti da Goal Anticipi e posticipi della prima giornata di Serie A 2022/23

