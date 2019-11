Liverpool-Manchester City dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Prima contro seconda, il big match dell'anno, Liverpool e Manchester City di fronte: tutto sulla gara e dove vederla in tv e streaming.

Non sarà il Clasico tra e , ma nell'ultimo anno è probabilmente la gara più attesa al mondo dopo quella tra le big spagnole. A i padroni di casa di Klopp affrontano il di Guardiola: allungo in classifica o campionato riaperto.

Alla pari della , il Liverpool non è ancora stato battuto in campionato, riuscendo anche a rimontare partite all'improvviso, mantenendo così un record che i ragazzi di Klopp vogliono sfruttare quanto più possibile per riportare ad Anfield il titolo inglese dopo tempo immemore.

Campione in carica d'Inghiterra, il Manchester City si trova a sei punta dalla vetta e solamente un successo esterno porterebbe i Citizens a riavvicinarsi sensibilmente ai rivali. Campionato ancora ad un terzo del suo percorso totale, ma sfida già decisiva.

In questa pagina tutte le informazioni su Liverpool-Manchester City: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

La gara tra Liverpool e Manchester City si giocherà ad Anfield, domenica 10 novembre 2019. Il big match tra prima e seconda verrà disputato in casa del Liverpool alle ore 17:30 e dirà molto sul proseguo del torneo.

Liverpool-Manchester City sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky, precisamente su Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità di seguire la partita tra Liverpool e Manchester City in diretta attraverso Sky Go. Sarà possibile vedere la sfida di Premier sia su dispositivi mobili come tablet e cellulare, sia sul proprio pc.

Per chi volesse seguire la sfida in streaming c'è a disposizione anche Now Tv, servizio di streaming live e on demand di Sky che contiene il meglio della programmazione sportiva.

Per coloro che fossero impossibilitati a seguire Liverpool-Manchester City in tv o in streaming, c’è un altro modo per non perdersi un solo minuto della super sfida di Anfield: la diretta testuale di Goal.

Nel corso della giornata vi forniremo tutte le informazioni utili sulla partita e sulle formazioni e a partire dalle 17.30 vi racconteremo dettagliatamente tutte le azioni salienti fino al triplice fischio finale.

Nessun problema per Klopp, pronto a proporre ancora una volta il magico trio Salah-Firmino-Mane in attacco, con Wijnaldum al fianco di Henderson e Fabinho a centrocampo. Davanti ad Alisson spazio per Lovren e Van Dijk, mentre sulle fasce agiranno Alexander-Arnold e Robertson.

4-3-3 anche per il Manchester CIty, che avrà tra i pali Bravo al posto dell'infortunato Ederson e sulle corsie di difesa Walker e Mendy. Titolari in retroguardia Stones e Fernandinho, con Bernardo Silva, Gundogan e De Bruyne terzetto di centrocampo. Pochi dubbi in avanti, Aguero prima punta supportato da Mahrez e Sterling.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane

MANCHESTER CITY (4-3-3): Bravo; Walker, Stones, Fernandinho, Mendy; Bernardo Silva, Gundogan, De Bruyne; Mahrez, Aguero, Sterling