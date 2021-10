Liverpool-Manchester City dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Liverpool e Manchester City si sfidano nel 7° turno di Premier League: tutto sulle formazioni e su come vedere la partita in tv e streaming.

LIVERPOOL-MANCHESTER CITY: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Liverpool-Manchester City

Liverpool-Manchester City Data: 3 ottobre 2021

3 ottobre 2021 Orario: 17.30

17.30 Canale tv: Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite)

Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite) Streaming: Sky Go e NOW

La settima giornata di Premier League proporrà un big match di altissima quota che vedrà opposte le ultime due squadre che si sono fregiate del titolo di ‘campioni d’Inghilterra’, oltre che due tra le più serie candidate alla vittoria finale del torneo: Liverpool e Manchester City.

I Reds arriveranno al confronto da primi in classifica con quattordici punti e da imbattuti in campionato. Nelle prime sei uscite infatti, hanno totalizzato quattro vittorie e due pareggi, l’ultimo dei quali proprio nel sesto turno (clamoroso 3-3 esterno sul campo del Brentford).

Il Manchester City insegue in classifica distanziato di una sola lunghezza ed occupa quindi il secondo posto al pari di Chelsea, Manchester United, Everton e Brighton. Gli uomini guidati da Pep Guardiola, dopo aver perso nel match di debutto nel torneo in casa del Tottenham, hanno poi inanellato tre vittorie ed un pareggio.

Quello che andrà in scena sarà il confronto numero 107 tra le due squadre. Il bilancio complessivo vede il Liverpool avanti con 55 vittorie, a fronte di 30 pareggi e 21 affermazioni del City.

Le due squadre si sono affrontate per l’ultima volta lo scorso 7 febbraio 2021 e in quell’occasione, si giocava il 23° turno di Premier League, ad imporsi a ad Anfield furono i Citizens per 4-1 grazie alle reti di Gundogan (doppietta), Sterling e Foden.

Qui potete trovare tutto ciò che c'è da sapere su Liverpool-Manchester City: dalle formazioni a dove vederla in diretta tv e streaming.

ORARIO LIVERPOOL-MANCHESTER CITY

La sfida valida per il settimo turno di Premier League 2021/2022 che vedrà opposte Liverpool e Manchester City si giocherà domenica 3 ottobre 2021 nella cornice di Anfield. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 17,30.

Sarà l’emittente satellitare Sky a proporre la diretta di Liverpool-Manchester City. I canali di riferimento per la visione del match saranno Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite).

La telecronaca dell’evento è stata affidata a Massimo Marianella.

Gli abbonati Sky potranno come di consueto seguire la partita anche in streaming. Liverpool-Manchester City sarà quindi visibile su dispositivi come smartphone o tablet, pc o notèebook, attraverso Sky Go.

L’alternativa è rappresentata da NOW, la piattaforma streaming ufficiale di SKY che consente la visione delle gare tramite l’acquisto di appositi pacchetti.

Jurgen Klopp non potrà contare su Elliot, Keita e Thiago Alcantara, ma dovrebbe ritrovare Alexander-Arnold in difesa dal 1’. In attacco sarà Firmino a guidare un tridente offensivo completato da Salah e Diogo Jota.

Pep Guardiola si affiderà ad un 4-3-3 nel quale non ci sarà Gundogan poiché ancora ai box per infortunio. In attacco Grealish potrebbe agire ancora da ‘falso nove’, ma non è da escludere l’opzione Gabriel Jesus. A completare il tridente offensivo dovrebbero essere Mahrez e Ferran Torres.

LIVERPOOL (4-3-3): Allison; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson; Jones, Henderson, Fabinho; Salah, Firmino, Jota. All. Klopp

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Aké, Cancelo; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Grealish, Ferran Torres. All. Guardiola