Liverpool-Manchester City dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Liverpool sfida il Manchester City nel big match della 23ª giornata di Premier League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

LIVERPOOL-MANCHESTER CITY: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Liverpool-Manchester City

Liverpool-Manchester City Data: 6 febbraio 2021

6 febbraio 2021 Orario: 17.30

17.30 Canale tv: Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (203 del satellite)

Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (203 del satellite) Streaming: Sky Go e Now Tv

Il Liverpool di Jurgen Klopp cerca il riscatto dopo i recenti risultati negativi e sfida in casa il Manchester City capolista della Premier League nel big match della 23ª giornata. I Reds sono scivolati al 4° posto in classifica con 40 punti, frutto di 11 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte, i Citizens invece guidano la graduatoria dall'alto dei loro 47 punti, con un vantaggio di 3 lunghezze sul Manchester United e un cammino di 14 successi, 5 pareggi e 2 vittorie.

Complessivamente, Liverpool e Manchester City si sono affrontati 91 volte nel massimo campionato inglese, 47 in Premier League e 44 nella vecchia First Division. Il bilancio è favorevole ai Reds, vittoriosi 46 volte, a fronte di 27 pareggi e 18 successi degli Sky Blues. Considerando i soli match giocati in Premier, comanda sempre il Liverpool con 20 vittorie, 17 pareggi e 10 affermazioni del City.

Le due big d'Inghilterra attraversano momenti diametralmente opposti della loro stagione: molto negativo la squadra di Klopp, reduce da 2 sconfitte e 2 vittorie nelle ultime 4 giornate, particolarmente positivo la compagine di Guardiola, che arriva all'atteso confronto con 9 vittorie consecutive in campionato.

L'egiziano del Liverpool Mohamed Salah, autore di 15 goal, è il capocannoniere della Premier League, mentre Raheem Sterling e Ilkay Gündogan sono i migliori marcatori dei Citizens con 7 reti segnate da ciascuno nel torneo. In questa pagina tutte le informazioni su Liverpool-Manchester City: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO LIVERPOOL-MANCHESTER CITY

Liverpool-Manchester City si disputerà nel pomeriggio di sabato 6 febbraio 2021 nel palcoscenico di Anfield. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 48ª in Premier League fra le due formazioni, è in programma alle ore 17.30.

L'atteso big match Liverpool-Manchester City sarà trasmesso in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (numero 203 del satellite).

Tifosi e appassionati, mediante Sky Go, potranno vedere la sfida Liverpool-Manchester City anche in diretta streaming su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, anche semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

L'alternativa è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che, acquistando uno dei pacchetti offerti, offre la visione di diversi eventi sportivi, fra i quali anche le partite della Premier League inglese.

offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire anche Collegandovi con il portale, sarete aggiornati in tempo reale sulla partita, dal calcio d'inizio fino al fischio finale.

Sarà un Liverpool falcidiato dagli infortuni anche quello che affronterà il Manchester City nel big match di Anfield. Klopp spera di recuperare almeno Alisson in porta: se non ce la facesse fra i pali sarà confermato Kelleher, preferito ad Adrián. K.o. i vari Van Dijk, Gomez e Matip, e non scontato il recupero di Fabinho, la coppia centrale difensiva potrebbe essere composta nuovamente da Henderson, adattato nel ruolo, e Phillips, mentre i terzini saranno i titolari Alexander Arnold e Robertson. Problemi anche in mezzo al campo, con Thiago Alcántara in regia e ai suoi lati le due mezzali Milner (in vantaggio su Oxlade-Chamberlain) e Wijnaldum. Davanti, ai box Diogo Jota e Mané, toccherà nuovamente allo svizzero Shaqiri completare il tridente con Salah e Roberto Firmino.

Guardiola avrà tre uniche assenze: non saranno della gara gli infortunati De Bruyne e Aké, mentre in attacco il 'Kun' Aguero resta in dubbio. Il tridente offensivo dei Citizens vedrà probabilmente il brasiliano Gabriel Jesus nel ruolo di centravanti, con Mahrez e Sterling ai suoi lati come esterni alti. A centrocampo la regia sarà affidata allo spagnolo Rodri, con Bernardo Silva e Gündogan mezzali al suo fianco. In difesa, davanti al portiere brasiliano Ederson, Walker e Cancelo agiranno da terzini, con Rúben Dias e Stones a comporre la coppia centrale difensiva.

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Alexander-Arnold, Henderson, Phillips, Robertson; Milner, Thiago Alcántara, Wijnaldum; Salah, Roberto Firmino, Shaqiri.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Rúben Dias, Stones, Cancelo; Bernardo Silva, Rodri, Gündogan; Mahrez, Gabriel Jesus, Sterling.