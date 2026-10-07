Premier League - Game Week 6 11 ott 2026 - 11:30 Anfield

Liverpool-Manchester City inizia l'11 ottobre 2026 alle 11:30 EST e alle 15:30 GMT.

Il Manchester City attende un'accoglienza gelida ad Anfield

Questa sarà la prima partita del Manchester City da quando è stato riconosciuto colpevole di gravi violazioni delle regole finanziarie della Premier League, quindi dovrebbe ricevere un'accoglienza interessante da parte di una delle sue rivali più vicine degli ultimi anni.

Il City probabilmente sarà in testa alla classifica domenica

Al momento del calcio d'inizio di domenica, il Manchester City sarà ancora in vetta alla Premier League, visto che gode di tre punti di vantaggio e di una differenza di quattro gol rispetto all'Arsenal secondo in classifica, che affronta il Leeds sabato. Il Manchester City ha iniziato la stagione in modo impeccabile sul campo, vincendo sette partite consecutive in tutte le competizioni, incluso un percorso netto in campionato. Ha segnato 10 gol nelle ultime due vittorie casalinghe contro il Norwich in EFL Cup e il Sunderland, battuto 5-3 in Premier League, mentre ha ottenuto due vittorie consecutive senza subire gol in trasferta contro il Manchester United e il Porto.

Getty Images

Il Liverpool si sta ancora adattando a un nuovo allenatore

Sebbene il Liverpool sia imbattuto da nove partite complessive in tutte le competizioni, in questa stagione è apparso meno convincente in Premier League. Ha vinto le ultime due partite di Premier League in trasferta senza subire gol, ma ha pareggiato nelle ultime due uscite casalinghe in campionato ad Anfield, 2-2 contro il Nottingham Forest e 0-0 contro il Fulham.

Getty Images

Statistiche chiave e notizie sugli infortuni

Il miglior uomo assist Cody Gakpo, Hugo Ekitike e Conor Bradley sono le assenze di lungo corso più rilevanti per il Liverpool.

Phil Foden è squalificato per gli ospiti dopo il cartellino rosso contro il Manchester United.

Il City ha vinto gli ultimi tre precedenti con un punteggio complessivo di 9-1, ma ha vinto solo due delle ultime 16 trasferte di Premier League ad Anfield, anche se la scorsa stagione si è imposto nella corrispondente sfida grazie a un gol nel finale di Erling Haaland.

L'attaccante norvegese ha segnato cinque gol nelle ultime tre sfide contro il Liverpool.

Getty Images

Notizie sulle squadre e rose

Il Liverpool arriva alla partita con un numero significativo di giocatori indisponibili. Hugo Ekitike, Conor Bradley, Giovanni Leoni, Federico Chiesa, Vitezslav Jaros e Cody Gakpo sono tutti indicati come infortunati, lasciando Iraola con opzioni limitate in più ruoli. Sono attesi ulteriori aggiornamenti mentre il club valuta le condizioni fisiche dopo la sosta per le nazionali.

Maresca deve affrontare a sua volta problemi di scelta al City. Antoine Semenyo e Nico O'Reilly sono entrambi infortunati, mentre Phil Foden è squalificato. Le condizioni di Haaland, uscito durante la sconfitta della Norvegia contro il Portogallo, restano la preoccupazione principale in vista del calcio d'inizio.

Forma

Il Liverpool arriva a questa sfida con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L'uscita più recente si è conclusa con una vittoria per 1-0 in trasferta sul campo del Bournemouth in Premier League, e sono arrivati anche successi contro il Tottenham in Carabao Cup, l'Atletico Madrid in Champions League e l'Ipswich Town in campionato. Il pareggio è arrivato a Fulham, dove nessuna delle due squadre ha segnato. In queste cinque partite il Liverpool ha realizzato otto gol e ne ha subiti tre, segno di una squadra che crea molto ma che non è sempre stata impeccabile in difesa.

Il rendimento recente del Manchester City è ancora più netto. Ha vinto tutte le ultime cinque partite, segnando 13 gol e subendone sei. In questa serie rientrano la vittoria per 5-3 in campionato contro il Sunderland, il 5-0 sul Norwich in Carabao Cup e i successi contro Manchester United e Porto. Il City ha mostrato la capacità di segnare con continuità, anche se i numeri difensivi in questo filotto indicano che non è privo di vulnerabilità.

Precedenti

L'incontro più recente tra queste squadre si è concluso con una vittoria per 4-0 del Manchester City sul Liverpool in FA Cup nell'aprile 2026. Prima di allora, il City aveva vinto 2-1 ad Anfield in Premier League nel febbraio 2026 e ottenuto un successo casalingo per 3-0 nel novembre 2025. Le vittorie del Liverpool in questa serie sono arrivate nel febbraio 2025, quando il City è stato battuto 2-0 in casa, e nel dicembre 2024, quando il Liverpool ha vinto 2-0 ad Anfield. Nelle cinque sfide più recenti, il City ne ha vinte tre e il Liverpool due, con 10 gol segnati dal City contro i quattro del Liverpool.

Classifica

Nella classifica di Premier League, il Manchester City è in testa prima di questa sfida, mentre il Liverpool occupa il sesto posto, dando così alla squadra di casa un incentivo ulteriore per ridurre il gap con un risultato positivo ad Anfield.