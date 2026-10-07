Premier League - Game Week 6 11 ott 2026 - 11:30 Anfield

Liverpool-Manchester City inizia l'11 ott 2026 alle 11:30 EST e alle 15:30 GMT.

Accoglienza gelida in attesa del Manchester City ad Anfield

Questa sarà la prima partita del Manchester City da quando è stato giudicato colpevole di gravi violazioni delle regole finanziarie della Premier League, quindi dovrebbe ricevere un'accoglienza interessante in casa di una delle sue rivali più vicine degli ultimi anni.

Il City probabilmente sarà in testa alla classifica domenica

Il Manchester City sarà comunque in vetta alla Premier League al momento del calcio d'inizio di domenica, dato che gode di tre punti di vantaggio e di una differenza di quattro gol sull'Arsenal secondo in classifica, che affronta il Leeds sabato. Il Manchester City ha iniziato la stagione in modo impeccabile sul campo, vincendo sette partite consecutive in tutte le competizioni, compreso un percorso netto in campionato. Ha segnato 10 gol nelle ultime due vittorie casalinghe contro il Norwich in EFL Cup e il Sunderland nel 5-3 in EPL, mentre ha ottenuto due successi consecutivi in trasferta senza subire gol contro il Manchester United e il Porto.

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Il Liverpool sta ancora adattandosi a un nuovo allenatore

Sebbene il Liverpool sia imbattuto da nove partite complessive in tutte le competizioni, in questa stagione è apparso meno che convincente in Premier League. Ha vinto le ultime due partite di EPL in trasferta senza subire gol, ma ha ottenuto due pareggi (2-2 contro il Nottingham Forest e 0-0 contro il Fulham) nelle ultime due uscite di campionato ad Anfield.

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Statistiche chiave e notizie sugli infortuni

Cody Gakpo, miglior assist-man della squadra, Hugo Ekitike e Conor Bradley sono le assenze di lungo periodo più rilevanti per il Liverpool.

Phil Foden è squalificato per gli ospiti dopo il cartellino rosso contro il Manchester United.

Il City ha vinto gli ultimi tre precedenti con un punteggio complessivo di 9-1, ma ha vinto solo due delle ultime 16 trasferte di EPL ad Anfield, anche se la scorsa stagione ha vinto questa stessa sfida con un gol nel finale di Erling Haaland.

L'attaccante norvegese ha segnato cinque gol nelle ultime tre sfide contro il Liverpool.

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Notizie sulle squadre e rose

Il Liverpool si presenta a questa partita con un numero significativo di giocatori indisponibili. Hugo Ekitike, Conor Bradley, Giovanni Leoni, Federico Chiesa, Vitezslav Jaros e Cody Gakpo risultano tutti infortunati, lasciando Iraola con opzioni limitate in più ruoli. Sono attesi ulteriori aggiornamenti mentre il club valuta le condizioni fisiche dopo la sosta per le nazionali.

Maresca deve affrontare a sua volta problemi di scelta nel City. Antoine Semenyo e Nico O'Reilly sono entrambi infortunati, mentre Phil Foden è squalificato. Le condizioni di Haaland, uscito durante la sconfitta della Norvegia contro il Portogallo, restano la preoccupazione principale in vista del calcio d'inizio.

Forma

Il Liverpool arriva a questa sfida con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L'uscita più recente si è conclusa con una vittoria per 1-0 in trasferta sul campo del Bournemouth in Premier League, e sono arrivati anche successi contro il Tottenham in Carabao Cup, l'Atletico Madrid in Champions League e l'Ipswich Town in campionato. Il pareggio è arrivato sul campo del Fulham, dove nessuna delle due squadre ha segnato. In queste cinque partite, il Liverpool ha segnato otto gol e ne ha subiti tre, indicando una squadra che crea molto ma che non è sempre stata impeccabile in difesa.

Il recente rendimento del Manchester City è ancora più netto. Ha vinto tutte le ultime cinque partite, segnando 13 gol e subendone sei. In questa striscia rientrano il 5-3 in campionato contro il Sunderland, il 5-0 in Carabao Cup contro il Norwich e le vittorie contro il Manchester United e il Porto. Il City ha mostrato la capacità di segnare con continuità, anche se i numeri difensivi in questa serie indicano che non è privo di vulnerabilità.

Precedenti

L'incontro più recente tra queste squadre si è concluso con una vittoria per 4-0 del Manchester City sul Liverpool in FA Cup nell'aprile 2026. Prima di allora, il City aveva vinto 1-2 ad Anfield in Premier League nel febbraio 2026 e ottenuto un successo casalingo per 3-0 nel novembre 2025. Le vittorie del Liverpool in questa serie sono arrivate nel febbraio 2025, quando il City è stato battuto 2-0 in casa, e nel dicembre 2024, quando il Liverpool ha vinto 2-0 ad Anfield. Nelle cinque sfide più recenti, il City ne ha vinte tre e il Liverpool due, con 10 gol segnati dal City contro i quattro del Liverpool.

Classifica

Nella classifica di Premier League, il Manchester City è al primo posto alla vigilia di questa sfida, mentre il Liverpool occupa la sesta posizione, dando così alla squadra di casa un ulteriore incentivo per ridurre il distacco con un risultato positivo ad Anfield.