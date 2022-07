Liverpool-Manchester City 3-1: il Community Shield va alla squadra di Klopp

La squadra di Klopp si prende il primo trofeo stagionale. Apre Alexander-Arnold, poi Salah e Darwin Nunez firmano la festa dei Reds.

Sempre loro. Liverpool e Manchester City, si giocano il primo trofeo stagionale, il Community Shield, tra le mura del King Power Stadium di Leicester.

Per la prima volta la Supercoppa inglese si disputa in un mese diverso da quello di agosto, contingenza resa necessaria dall'anticipo dell'inizio della stagione per via dei Mondiali di Qatar 2022 in programma a novembre.

A mettere le mani sul trofeo è il Liverpool, che in quasi 100 minuti di partita ha la meglio sulla squadra di Pep Guardiola ancora una volta.

A sbloccare l'inerzia di un incontro equilibrato nelle sue fasi iniziali è Trent Alexander-Arnold dopo 21' di gioco. Il terzino inglese riceve palla sulla destra da Salah, pescato alla perfezione da un'apertura col contagiri di, e scarica verso la porta difesa da Ederson.

La conclusione dell'esterno bacia il palo e si deposita in fondo alla rete, facendo esplodere il settore dello stadio riservato ai rumorosi tifosi Reds.

Lo svantaggio non sembra risvegliare la squadra di Guardiola, che continua a subire le incursioni dei rivali. A dare un segnale di vitalità dei citizens è Mahrez, che sveglia Adrian con un sinistro centrale respinto dal portiere dei Reds.

Si va a riposo con la squadra di Klopp avanti e la novità più sostanziosa della ripresa è l'esordio in una partita ufficiale con il Liverpool per Darwin Nunez.

Il City prova a reagire con i cambi, e le mosse di Guardiola sortiscono l'effetto sperato.

E' un altro esordiente a prendersi la soddisfazione del goal al debutto. Mandato in campo al 58esimo, Julian Alvarez impiega solo dodici minuti a lasciare il segno sull'incontro segnando la rete del pareggio.

Ma la gioia per il Manchester City dura ben poco. Passano pochi minuti e Darwin Nunez si prende un calcio di rigore per il tocco di braccio in area di Ruben Dias segnalato dal VAR. Sul dischetto va Momo Salah, implacabile dal dischetto con il mancino basso a incrociare che Ederson può solo intuire.

Il recupero è extra large per via del tempo impiegato dalla sala VAR a segnalare la decisione di assegnare il penalty al Liverpool. Nel corso dei 7 minuti di extra time c'è gloria anche per Darwin Nunez, che trova di testa il primo goal con la nuova maglia prima che l'arbitro fischii la fine e parta la festa del Liverpool.

Klopp completa la collezione di trofei inglesi, aggiungendo il Community Shield a Premier, FA Cup e Coppa di Lega.

E' la Supercoppa numero 16 nella storia del Liverpool, che sale a quota 66 trofei conquistati. Ben 7 di questi portano la firma del tecnico di Stoccarda. E la stagione è appena cominciata.

IL TABELLINO

LIVERPOOL-MANCHESTER CITY 3-1

Marcatori: 21' Alexander-Arnold (L), 70' Alvarez (MC), 83' (rig). Salah (L), Nunez (L)

LIVERPOOL (4-3-3): Adrian; Alexander-Arnold (74' Milner), Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson (74' Elliot), Thiago (85' Keita); Diaz (90' Carvalho), Salah, Firmino 6 (59' Nunez). All. Klopp

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Ake, Dias, Cancelo; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Grealish (58' Foden), Haaland, Mahrez (58' Alvarez). All. Guardiola.

Arbitro: Pawson

Ammoniti: Dias (MC), Nunez (L)

Espulsi: -