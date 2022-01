Liverpool, Luis Diaz può giocare contro l'Inter in Champions League? Il regolamento

Un acquisto fiammante, un super colpo da 60 milioni di euro complessivi per provare a conquistare la Champions League come già accaduto nel 2019. Agli sgoccioli del calciomercato invernale il Liverpool si è assicurato Luis Diaz dal Porto, lanciando un segnale all'Europa intera e soprattutto all'Inter, avversaria dei Reds negli ottavi di finale.

Qui, però, si pone un dilemma. Diaz può giocare contro l'Inter in Champions League, partite in programma il 16 febbraio e l'8 marzo? Domanda più che legittima, in quanto l'attaccante colombiano ha già indossato la maglia del Porto nella prima parte della competizione, ovvero nella fase a gironi, nella quale ha peraltro sfidato il Milan, andando a segno sia nell'andata del Do Dragão che nel ritorno giocato a San Siro.

Come noto, fino a qualche tempo fa giocare la Champions League con più di una squadra non era consentito. Ora, però, il quadro è cambiato drasticamente.

COSA DICE IL REGOLAMENTO

"Come accade da qualche stagione - si legge sul sito dell'UEFA - le squadre che partecipano alla fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League possono iscrivere al massimo tre nuovi giocatori acquistati nel mercato invernale. Dal 2018/19, però, possono essere iscritti anche giocatori che hanno già disputato la competizione con un altro club o con un club ancora in gara".

In particolare, va tenuto in considerazione l'articolo 46 del regolamento UEFA per capire se un calciatore che ha già giocato i gironi di Champions League con una squadra possa scendere in campo nella fase a eliminazione diretta con un'altra squadra.

46.01 Dagli ottavi di finale, una squadra può scrivere un massimo di tre nuovi giocatori per le rimanenti partite della competizione. Le iscrizioni devono pervenire entro il 2 febbraio 2021 (24.00CET) e la scadenza non è prorogabile.

46.02 I tre giocatori di cui sopra possono aver già disputato le qualificazioni, gli spareggi o la fase a gironi di UEFA Champions League, UEFA Europa League o UEFA Europa Conference League con un'altra squadra.

LUIS DIAZ PUÒ GIOCARE CONTRO L'INTER?

In sostanza, la risposta è sì: Luis Diaz può giocare contro l'Inter le due partite degli ottavi di finale di Champions League. Se fino a qualche anno fa un giocatore non poteva scendere in campo con due squadre diverse nel corso del torneo, dal 2018/19, come confermato dall'UEFA, la norma è cambiata. Il colombiano, dunque, dopo aver già entusiasmato con la maglia del Porto potrà farlo anche con quella del Liverpool. Inter avvisata.