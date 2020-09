Liverpool-Leeds dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Liverpool e Leeds si sfidano nel primo turno di Premier League: le info sulle formazioni e dove vedere le partita in tv e streaming.

LIVERPOOL-LEEDS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: -

• Data: 12 settembre 2020

• Orario: 18.30

• Canale TV: Sky

• Streaming: Sky Go e Now Tv

Messo alle spalle un campionato vinto con ben sette turni di anticipo e festeggiato la conquista di quel titolo di campione d’ atteso per ben trent’anni, per il Liverpool è arrivato il momento di tornare in campo e di fare il suo esordio nella nell’edizione 2020-2021 della Premier League. I Reds, nella prima giornata del torneo, affronteranno una compagine che ritrova il massimo campionato inglese dopo ben 16 anni: il Leeds.

Il Liverpool di Jurgen Klopp si presenta ai blocchi di partenza della competizione come una delle favorite d’obbligo per la vittoria finale del torneo, ma anche il Leeds guidato dal ‘Loco’ Bielsa si approccia al campionato con buone ambizioni.

Altre squadre

I Whites, dopo aver vinto la Championship con due turni di anticipo, nel corso dell’estate si sono ritagliati un ruolo da protagonisti in sede di calciomercato, visto che si sono rafforzati con i colpi Rodrigo (prelevato per circa 30 milioni di euro dal ), Helder Costa (arrivato dal Wolverhampton), Koch (dal ) e Meslier (dal Lorient).

Nella storia del massimo campionato inglese, Liverpool e Leeds si sono affrontante in 73 occasioni ed il bilancio è nettamente favorevole ai Reds in virtù di 42 vittorie, 16 pareggi e 15 sconfitte.

Tutto su Liverpool-Leeds: dalle formazioni , a dove vedere la partita in tv e streaming .

ORARIO LIVERPOOL-LEEDS

Liverpool-Leeds, sfida valida per la prima giornata di Premier League, si giocherà sabato 12 settembre 2020 ad Anfield, l’impianto che ospita le gare interne dei Reds. Calcio di avvio programmato alle ore 18.30.

Il match che vedrà opposte Liverpool e Leeds sarà trasmessa in diretta ed esclusiva dall’emittente satellitare Sky sui canali Sky Sport uno e Sky Sport Football.

La telecronaca dell’evento è stata affidata a Federico Zancan.

Liverpool-Leeds sarà visibile anche in . Gli abbonati Sky, potranno seguirla tramite dispositivi come pc, smartphone o tablet attraverso il servizio Sky Go.

Un’altra opzione è rappresentata da Now Tv, la piattaforma che consente di assistere alla programmazione Sky acquistando uno dei pacchetti disponibili.

IN DIRETTA SU GOAL

Coloro che fossero impossibilitati a seguire Liverpool-Leeds in diretta o in streaming, hanno un altro modo per non perdersi la sfida di Anfield: la diretta testuale proposta da Goal. Dal calcio di avvio fino al triplice fischio finale, vi racconteremo tutti i principali eventi del match.

Jurgen Klopp disegnerà il suo Liverpool con il consueto 4-3-3. Il dubbio più grande è relativo a Jordan Henderson, che è reduce da un infortunio ad un ginocchio e potrebbe partire dalla panchina. Milner e Matip sono totalmente recuperati, ma difficilmente verranno rischiati dal 1’. Davanti, Firmino sarà il perno centrale di un tridente completato da Salah e Mané.

Probabile 4-3-3 anche per Bielsa, che al centro della difesa dovrebbe affidarsi alla coppia composta da Koch e Liam Cooper. In attacco probabile panchina per il nuovo arrivato Rodrigo, visto che è reduce dalla trasferta con la sua Nazionale e si è allenato pochissimo con i suoi nuovi compagni. Al centro del tridente potrebbe quindi esserci Bamford.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Keita, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.

LEEDS (4-3-3): Meslier; Ayling, Koch, Cooper, Dallas; Hernandez, Phillips, Klich; Costa, Bamford, Harrison.