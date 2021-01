Liverpool ko a Southampton: il Manchester United completa l'aggancio

Una rete fulminea dell'ex Ings condanna alla sconfitta il Liverpool, raggiunto in vetta dal Manchester United. E Hasenhüttl piange di gioia al 90'.

Sembrava imbattibile, il . Impossibile da sfidare per chiunque, troppo più forte delle avversarie. E invece, la realtà sta dicendo ben altro: la squadra di Klopp si è improvvisamente infilata in un tunnel dal quale sta faticando a uscire.

Nel posticipo della diciassettesima giornata di Premier League, dopo aver racimolato due punti in 180 minuti, Salah e compagni hanno perso in casa del . Un 1-0 firmato da Danny Ings, un ex che, tra un infortunio e l'altro a un ginocchio, ha raccolto meno di quanto avrebbe potuto nella propria carriera. Punizione scodellata da Ward-Prowse, lob mancino a superare Alisson e vantaggio Saints dopo due minuti.

La gara, in pratica, è finita lì. Anche perché il Liverpool ha fatto troppo poco per cercare il pareggio. Una buona occasione per Salah nel primo tempo, qualche mezzo brivido firmato Mané, ma il Southampton è riuscito a tenere la porta chiusa. Sfiorando, anzi, il 2-0 con Tella e Djenepo.

E ora, occhio alla situazione in vetta: il , il disastrato Manchester United che all'inizio della stagione ne prendeva 3 in casa dal e addirittura 6 dal , ha completato l'aggancio. 33 punti una, 33 punti l'altra. Con la squadra di Solslkjaer che ha ancora una gara in meno rispetto a quella di Klopp. E ora l'attesa per lo scontro diretto dell'Anfield Road, in programma domenica 17, è già spasmodica.

Menzione anche per il Southampton di Ralph Hasenhüttl: gioca bene, è brillante, non ha paura contro le grandi. E ora sale a quota 29 punti in classifica. Gli stessi del e del Tottenham, tre più del . E al 90' il tecnico tedesco si è inginocchiato sul terreno di gioco in lacrime. Felicità pura.

PREMIER LEAGUE, 17ª GIORNATA

EVERTON-WEST HAM 0-1 [86' Soucek]

MANCHESTER UNITED-ASTON VILLA 2-1 [40' Martial (M), 58' Traoré (A), 61' rig. Bruno Fernandes (M)]

TOTTENHAM-LEEDS 3-0 [29' rig. Kane, 43' Son, 50' Alderweireld]

CRYSTAL PALACE-SHEFFIELD UNITED 2-0 [4' Schlupp, 45' Eze]

BRIGHTON-WOLVERHAMPTON 3-3 [13' Connolly (B), 19' Saiss (W), 34' aut. Burn (W), 44' rig. Ruben Neves (W), 46' rig. Maupay (B), 70' Dunk (B)]

WEST BROM-ARSENAL 0-4 [23' Tierney, 28' Saka, 60' e 64' Lacazette]

NEWCASTLE-LEICESTER 1-2 [55' Maddison (L), 72' Tielemans (L), 82' Carroll (N)]

CHELSEA-MANCHESTER CITY 1-3 [18' Gundogan (M), 21' Foden (M), 34' De Bruyne (M), 90' Hudson-Odoi (C)]

SOUTHAMPTON-LIVERPOOL 1-0 [2' Ings]

BURNLEY-FULHAM rinviata