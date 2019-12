Il Liverpool blinda Klopp: ufficiale il rinnovo fino al 2024

Jurgen Klopp ha prolungato il contratto che lo lega al Liverpool per altre cinque stagioni. A confermarlo è stato il club inglese.

Quello tra il e Jurgen Klopp è un sodalizio destinato a durare per molto tempo ancora. Il tecnico tedesco, che nella scorsa stagione ha condotto i Reds alla conquista della sesta della loro storia, ha infatti prolungato il contratto che lo lega al club fino al 2024.

Ad annunciarlo è stato il Liverpool attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

BOSS



We're delighted to announce Jürgen Klopp has agreed a contract extension https://t.co/Eg13Fjj3Ek — Liverpool FC (@LFC) December 13, 2019

“Il Liverpool è lieto di annunciare che Jurgen Klopp ha concordato l’estensione del contratto che lo lega al club. Il tecnico prolungherà il suo mandato con i Reds fino al 2024, e resterà quindi al timone della squadra per altri quattro anni e mezzo. L'articolo prosegue qui sotto L’accordo arriva dopo quattro anni di grandi successi e verrano in questo modo gettate le basi per uno sviluppo della squadra a lungo termine che proseguirà anche nel prossimo decennio”.

Klopp, sempre attraverso il sito del Liverpool, non ha nascosto la sua soddisfazione per il trovato accordo.

“Quando vedo come cresce questo club ed il modo in cui si continua a collaborare, sento che il mio contributo qui può solo diventare ancora maggiore. Le persone vedono ciò che accade in campo come la misura dei nostri processi, ma c’è anche altro. Io ho visto come la proprietà si stia impegnando sotto ogni aspetto. Quando arrivai nel 2015 pensai che eravamo fatti gli uni per gli altri ed ora sono felice di assumermi questo impegno fino al 2024. Se non avessi sentito determinate cose non avrei firmato, ma non potevo pensare di lasciare questa società”.

Considerato uno dei migliori allenatori del pianeta, Klopp è uno degli idoli assoluti della tifoseria dei Reds. Dopo aver messo in bacheca una Champions League ed una Supercoppa Europea, ora punta da vicino al Mondiale per Club ed inoltre, con i suoi ragazzi, in virtù delle quindici vittorie ottenute in sedici partite, sta letteralmente dominando questa edizione della Premier League.