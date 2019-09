Liverpool, Klopp sicuro: "Questo Napoli può vincere la Champions League"

Il batte i campioni d'Europa in carica del con una partita perfetta alla prima giornata del girone: al termine dei novanta minuti Jurgen Klopp ha esaltato le qualità della squadra di Ancelotti, soffermandosi però anche sul calcio di rigore che ha sbloccato il match.

Segui live e in esclusiva Milan-Inter su DAZN

Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore tedesco si mostra impressionato dalla forza degli azzurri:

"Questo Napoli può vincere la . Per vincerla non bisogna essere i migliori, ma essere i migliori in certi momenti. Come è capitato a noi lo scorso anno. Gli azzurri hanno un gioco importante e giocatori di livello assoluto".