Liverpool, Klopp: "Coutinho? Siamo stati costretti a cederlo"

Jurgen Klopp rivela un particolare sull'addio di Philippe Coutinho al Liverpool: "Non volevamo lasciarlo andare, fummo costretti economicamente".

Jurgen Klopp torna sulla trattativa che ha portato Coutinho sotto i riflettori di Anfield. 'The Normal One' svela alcuni particolari e retroscena sul via libera dei 'Reds' nei confronti del giocatore brasiliano, definito come un crack a livello mondiale.

Klopp non nasconde neanche il suo rammarico nel non averlo più in rosa date le qualità che facevano proprio al tipo di calcio richiesto dall’ex allenatore del e del . Ecco quanto dichiarato ai microfoni di 'Sport Bild'.

"Coutinho è un giocatore incredibile, nel 2018 non avremmo voluto lasciarlo andare ma siamo stati costretti a livello finanziario dal . Per il , e per la intera, è senz'altro un ottimo trasferimento: il calciatore è di livello mondiale. Quando ho sentito la prima volta dell'affare, ho subito pensato che poteva essere una buona soluzione per entrambi. Può sembrare strano, ma non avevamo abbastanza soldi per riprendercelo: i milioni ottenuti grazie a lui li avevamo già spesi".

Parole che suonano come una rinuncia da parte del club inglese e del vulcanico condottiero dei 'Reds', che ancora oggi non si capacita della partenza del talento verdeoro. Fair Play Finanziario a parte, Coutinho è sempre stato un pupillo di Klopp, e la sua partenza sembrerebbe aver lasciato un vuoto nel cuore del tecnico teutonico.