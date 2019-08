Liverpool, Klopp a sorpresa: "Se capirò di non poter più andare avanti, mi prenderò una pausa"

Klopp parla di un possibile anno sabbatico nel 2022, quando il suo contratto con il Liverpool scadrà: "Io sono uno da tutto o niente".

Una finale di e due finali di , di cui una vinta lo scorso anno contro il . Un titolo di Premier League perso solo all'ultima giornata a favore del di Guardiola, regalando però ai propri tifosi l'annata con il maggior numero di punti nel campionato inglese nella storia del club.

Non si può dire che il da quando Jurgen Klopp ha firmato il suo primo contratto con i Reds nel 2015 non sia cambiato profondamente, tornando a essere negli ultimi quattro anni uno dei top club a livello mondiale.

Una trasformazione che il tedesco sta portando avanti anche nel corso di questa stagione, nella quale - avendo già riportato la Champions League in bacheca - il grande obiettivo è la conquista della Premier League.

Un risultato che i Reds dovranno però centrare il più velocemente possibile, se non vogliono correre il rischio di ritrovarsi senza coppa e senza Klopp. Nel 2022 l'attuale contratto del tedesco con il Livepool andrà infatti in scadenza, con il diretto interessato che ha parlato in un'intervista al 'Kicker' della possibile decisione di prendersi un anno sabbatico.

"Chi può dire oggi se potrà dare tutto se stesso da qui a tre anni? Se mi renderò conto da solo che non potrò più andare avanti, mi prenderò una pausa e in quell'anno sabbatico deciderò [se proseguire con la carriera da allenatore o meno]. Io ho una grande energia ma ho un problema: sono uno da tutto o niente, non riesco a dare solo un po' di me stesso".

Un discorso che segue quanto dichiarato pochi giorni fa, quando in occasione degli 'Sport Bild Award' aveva parlato anche di un possibile ritiro. Uno scenario che non sorprenderebbe Klopp, anche se il tedesco ha poi provato a tranquillizzare i propri tifosi.

"Ci sono però alte possibilità che le mie energie tornino a livelli molto alti di nuovo e che io possa fare ancora il lavoro che voglio".

Tutti gli estimatori del tecnico tedesco sono avvisati. Non resta che godersi a pieno il triennio da qui al 2022. Poi si vedrà.