Liverpool, Jurgen Klopp infuriato col traduttore: "Ascolta o traduco io"

Nella conferenza stampa prima della sfida di Champions con il Salisburgo Klopp: "Dura la vita del traduttore quando l'allenatore parla il tedesco".

Questa sera il giocherà contro il in un'importante sfida di . Gli inglesi, assoluti dominatori della Premier League, vogliono passare il turno per poter difendere il titolo di campioni d'Europa che detengono.

Segui live la Liga su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese

Nella conferenza stampa prima del match Jurgen Klopp si è infuriato con il traduttore, colpevole secondo il tecnico dei 'Reds' di non aver riportato in maniera corretta il concetto espresso da Jordan Henderson ai giornalisti. Ancora una volta l'allenatore tedesco ha sorpreso tutti con uno show in conferenza stampa.

"È dura la vita del traduttore quando l'allenatore che ti sta seduto vicino parla tedesco. La domanda era 'il fatto di aver vinto la Champions l'anno scorso può aiutarvi in questa partita? Henderson stava parlando del fatto che in situazioni del genere, quando siamo sotto pressione abbiamo fatto sempre bene. Mentre tu hai tradotto che siamo molto rilassati per questa partita. Devi ascoltare quello che dice altrimenti posso fare io la traduzione, non è poi cos' difficile. Come vededete sono già in modalità partita".

Jurgen Klopp non è nuovo a questo tipo di show davanti alle telecamere: dopo l'ultima sfida di Champions con il , ad esempio, aveva dichiarato di poter battere a boxe Carlo Ancelotti. La simpatia dell'allenatore tedesco è sempre stata un suo tratto distintivo, come quando è scappato mentre arrivava un'infuriato Guardiola dopo Liverpool- .