Liverpool-Inter, le pagelle: magia di Lautaro, Calhanoglu non brilla

PAGELLE LIVERPOOL

ALISSON 6 - Sul capolavoro di Lautaro Martinez non può assolutamente nulla, ma per il resto si disimpegna con la consueta autorevolezza di sempre.

ALEXANDER-ARNOLD 6 - Spinge molto a destra, ma alla lunga soffre Perisic. Nel finale di primo tempo sfiora il goal con un gran calcio di punizione.

MATIP 6 - Nel primo tempo coglie la traversa con un gran colpo di testa e in generale gioca molto bene, commette però un errore nell’azione del goal di Lautaro Martinez.

VAN DIJK 6 - Le palle alte sono tutte le sue. Comanda la difesa da grande leader e poche volte va in affanno.

ROBERTSON 6 - Tra i più propositivi dei suoi. A sinistra è molto attivo e non concede nulla a Dumfries.

THIAGO ALCANTARA 5.5 - E’ il giocatore che prova a mettere più qualità in campo tra i centrocampisti del Liverpool, ma si spegne ben presto (65’ HENDERSON 6 - Più sostanza e tranquillità nel gestire palla rispetto al compagno sostituito).

FABINHO 6 - Lavora tanto in fase di copertura e prova a mettere ordine quando le cose di complicano.

JONES 6 - Poco appariscente, bada soprattutto al sodo (65’ KEITA 5.5 - Prova a cavarsela soprattutto con il fisico, ma si fa notare soprattutto per qualche entrata spigolosa).

SALAH 6 - Non il solito Salah, eppure per due volte viene fermato dal palo. Nel primo caso potrebbe fare decisamente meglio, nel secondo è stato solo sfortunato. Meno ‘elettrico’ rispetto ad altre partite.

DIOGO JOTA 5.5 - Si fa valere soprattutto in fase di sponda, ma si vede poco e si fa inghiottire dalla retroguardia nerazzurra (83' LUIS DIAZ - SV).

MANE’ 5.5 - Il più attivo tra gli uomini del tridente di Klopp. Spesso torna indietro a prendere palla con l’obiettivo di inventare qualcosa in avanti, ma difetta in precisione.

PAGELLE INTER

HANDANOVIC 5.5 - Al 31’ ci pensa la traversa a salvarlo su colpo di testa di Perisic, nella ripresa invece Salah lo grazia dopo un’uscita tutt’altro che perfetta, spedendo la palla sul palo a porta quasi sguarnita.

SKRINIAR 6.5 - Se la cava bene contro un dirimpettaio pericolosissimo come Mané. Salva un goal già fatto in occasione di un corner avversario.

DE VRIJ 6.5 - Deve arrendersi ad un problema muscolare dopo una prima frazione giocata con la consueta autorevolezza. Qualche chiusura importante e tanta leadership nel cuore della difesa (46’ D’AMBROSIO 6 - Entra ad inizio ripresa e si disimpegna bene).

BASTONI 6.5 - Non si limita a difendere, ma anzi spesso di alza per aiutare Perisic a sinistra. Deve vedersela con Salah e in più occasioni ha la meglio nel confronto diretto.

DUMFRIES 6 - Corre tanto, ma non sempre è preciso. Gara senza picchi e senza errori (75’ DARMIAN 6 - Inzaghi lo getta nella mischia in un momento delicato per garantire maggiore equilibrio e peso sulla fascia).

VIDAL 6.5 - Perde una palla sanguinosa in avvio, ma si riprende aiutato dalla grande esperienza. Prova ad imporsi a centrocampo, anche se volte dà l’impressione non avere la velocità di un tempo.

BROZOVIC 6 - Tra gli uomini del centrocampo è quello chiamato a gestire i ritmi e a mettere ordine. Solita prestazione fatta di tanta qualità, ma è mancata un pizzico di continuità (75’ GAGLIARDINI 6 - Entra ad un quarto d’ora dalla fine quando c’è soprattutto da soffrire).

CALHANOGLU 5.5 - Non parte bene, ma cresce leggermente con il passare dei minuti. Da lui era lecito aspettarsi qualcosa di più in fase offensiva (84’ VECINO - SV).

PERISIC 6.5 - Inizialmente sembra meno propositivo rispetto alla sfida di San Siro, ma cresce tanto con il passare dei minuti. Riesce a mettere in difficoltà Alexander-Arnold.

SANCHEZ 5.5 - Inzaghi gli concede una grande chance, ma lui non la sfrutta pienamente. Gioca bene per oltre un’ora, ma poi rovina tutto con un’espulsione (forse severa).

LAUTARO MARTINEZ 6.5 - Nel primo tempo si vede pochissimo e anche l’inizio di ripresa non è propriamente esaltante, ma al 62’ batte Alisson con un autentico capolavoro. Il suo è stato il goal che ha riacceso le speranze dell’Inter (75’ CORREA 6 - Prova a farsi vedere, ma non ha molte occasioni per mettersi in mostra).

LE PAGELLE DI LIVERPOOL-INTER

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson 6; Alexander-Arnold 6, Matip 6, Van Dijk 6, Robertson 6; Thiago Alcantara 5.5 (65' Henderson 6), Fabinho 6, Jones 6 (65' Keita 5.5); Salah 6, Diogo Jota 5.5 (83' Luis Diaz s.v.), Mané 5.5

INTER (3-5-2): Handanovic 5.5; Skriniar 6.5, De Vrij 6.5 (46' D'Ambrosio 6), Bastoni 6.5; Dumfries 6 (75' Darmian 6), Vidal 6.5, Brozovic 6 (75' Gagliardini 6), Calhanoglu 5.5 (83' Vecino s.v.), Perisic 6.5; Sanchez 5.5, Martinez 6.5 (75' Correa 6).