Il compito è difficile, quasi al limite dell'impossibile, ma l'Inter è obbligata a tentare l'impresa delle imprese nella tana del Liverpool, sede del ritorno dell'ottavo di finale di Champions League.

Lo 0-2 dell'andata, firmato da Firmino e Salah, mette i nerazzurri in una posizione scomodissima: per passare il turno servirà vincere con tre goal di scarto, visto il cambio della regola relativa alla valenza delle reti siglate fuori casa.

Dopo oltre un mese di digiuno, i campioni d'Italia sono tornati a vincere e lo hanno fatto con la 'manita' rifilata alla Salernitana, la seconda in stagione: Lautaro ha rotto la maledizione con una tripletta, a cui ha fatto eco la doppietta di Dzeko.

Iniezione di fiducia importante per affrontare nelle condizioni psico-fisiche migliori uno degli avversari peggiori, freschi di trionfo in Carabao Cup contro il Chelsea ai calci di rigore.

Il Liverpool, peraltro, ha sempre e solo vinto in questa stagione di Champions: sette su sette per gli uomini di Klopp, a cui potrebbe andar bene anche una sconfitta di misura per festeggiare il passaggio del turno.

Grazie a questo articolo troverete tutto ciò che occorre per rimanere aggiornati su Liverpool-Inter: dalle formazioni scelte dagli allenatori alle indicazioni su come guardare la partita in diretta tv e streaming.

ORARIO LIVERPOOL-INTER

Liverpool-Inter si disputerà martedì 8 marzo 2022 allo stadio di Anfield in quel di Liverpool. Calcio d'inizio alle ore 21.

DOVE VEDERE LIVERPOOL-INTER IN TV

Il match tra Liverpool e Inter sarà visibile in diretta tv e in chiaro su Canale 5, subito dopo il TG5 e l'edizione ridotta di 'Striscia la notizia'.

Visione disponibile anche su Sky ai seguenti canali: Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Mediaset e Sky non hanno ancora comunicato i nomi di coloro che racconteranno la partita.

LIVERPOOL-INTER IN DIRETTA STREAMING

Sarà possibile guardare Liverpool-Inter in streaming grazie al sito o all'app di Mediaset Play: basterà andare alla sezione 'dirette' e selezionare quella di Canale 5, canale di riferimento dell'evento. Un'altra opzione è il sito di Sportmediaset.

Gli abbonati Sky potranno sfruttare il servizio Sky Go, la cui app è scaricabile su pc, smartphone e tablet. NOW, invece, è la piattaforma che permette di assistere alla programmazione di Sky (previo acquisto di uno dei pacchetti offerti).

Goal vi consentirà di seguire Liverpool-Inter tramite la consueta diretta testuale, costantemente aggiornata e ricca di dettagli.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL-INTER

Thiago Alcantara e Firmino non al meglio: spazio a Henderson e Diogo Jota. Portoghese riferimento centrale dell'attacco, completato da Salah e Mané. Conferma per il giovane Elliott, autore di un'ottima prestazione a San Siro. Konaté partner di Van Dijk in difesa.

L'articolo prosegue qui sotto

Ancora assente Barella, che deve scontare l'ultimo turno di squalifica: Vidal in pole per la sostituzione dell'azzurro. Recuperato Perisic, ma titolare dovrebbe partire Gosens. Lautaro-Dzeko in avanti, panchina per Sanchez.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Elliott; Salah, Diogo Jota, Mané. All. Klopp.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi.