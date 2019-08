Liverpool, infortunio al polpaccio per Alisson: salterà la Supercoppa europea

Alisson ha rimediato un infortunio al polpaccio nel corso del primo tempo di Liverpool-Norwich: salterà la Supercoppa europea contro il Chelsea.

Convincente successo per 4-1 sul ad Anfield e infortunio per Alisson Becker. È dolceamaro la prima gara del nella nuova stagione di Premier League, con i Reds che devono subito affrontare una perdita molto importante.

Nel corso del 39' minuto, Alisson si è infatti infortunato al polpaccio mentre stava per effettuare un rinvio dal fondo. Un colpo che ha costretto il portiere brasiliano a chiedere il cambio, con il neoacquisto Adrian che ha potuto così fare il proprio debutto con la maglia del Liverpool.

Un infortunio, quello rimediato dall'ex portiere della , che lo costringerà ora a saltare la Supercoppa europea contro il in programma per mercoledì 14 agosto. A comunicarlo è stato direttamente Jurgen Klopp al termine della gara, specificando come il brasiliano non seguirà la squadra a Istanbul.

"È un problema al polpaccio e basta. Non poteva andare avanti, non è un buon segno. Dobbiamo vedere. Mercoledì [nella Supercoppa], non giocherà. Con tutta la mia esperienza, posso già dirlo. Dobbiamo vedere quando rientrerà".

Parole riportate anche in una nota divulgata dal Liverpool, che spera ora di poter recuperare Alisson il prima possibile, augurandosi che il problema al polpaccio non sia nulla di grave. Per saperlo bisognerà però attendere ulteriori esami.

👇 @Alissonbecker is set to miss our Super Cup clash with @ChelseaFC after sustaining a calf injury tonight. — Liverpool FC (@LFC) August 9, 2019

Intanto il portiere brasiliano ha voluto ringraziare via social tutti coloro che gli hanno inviato prontamente un messaggio d'auguri e di pronta guarigione.

Thank you all for the messages! Will be back as soon as possible and stronger!! 💪🏼🙌🏼🧤 #YNWA — Alisson Becker (@Alissonbecker) August 9, 2019

Una nota negativa in una serata quasi perfetta per il Liverpool, che con il 4-1 di ieri sera ha già mandato un messaggio al , chiamato a rispondere oggi sul campo del .