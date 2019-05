Liverpool, infortunio all'inguine per Naby Keita: la sua stagione è finita

Naby Keita dovrà saltare non soltanto il match di ritorno col Barcellona, ma tutte le ultime gare della stagione: tornerà per il precampionato.

Non bastasse il netto 3-0 subìto in casa del , che in pratica cancella i sogni di raggiungere la finale di per la seconda stagione di seguito, il deve fare i conti con un'altra brutta notizia: la stagione di Naby Keita è finita.

Secondo quanto appreso da Goal, l'ex centrocampista del , schierato titolare da Klopp al Camp Nou ma costretto ad abbandonare quasi subito il campo, salterà dunque non solo la gara di ritorno, ma tutte le gare dell'ultimo tratto di stagione. E dunque tornerà a disposizione soltanto per il precampionato estivo.

Keita ha rimediato un infortunio all'inguine dopo un quarto d'ora dall'inizio del match col Barcellona, dovendo essere rimpiazzato da Henderson. Una mossa che non ha dato frutti, visto che, pur creando parecchie occasioni, il Liverpool è uscito sconfitto con un netto 3-0.

Klopp e il Liverpool conservano in realtà una flebile speranza di recuperare Keita almeno per un'eventuale finale di Champions League, in programma a inizio giugno. Che però, con ogni probabilità, per i Reds non ci sarà. In pratica, appuntamento alla prossima stagione.