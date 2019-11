Liverpool, infortunio alla caviglia per Fabinho: torna nel 2020

Uscito dopo 18 minuti contro il Napoli, Fabinho dovrà saltare anche il Mondiale per Club: tornerà in campo solamente nel nuovo anno.

Che la serata del contro il non si sarebbe snodata nel migliore dei modi, i Reds lo avevano probabilmente già capito dopo 18 minuti: fuori Fabinho, dentro Wijnaldum. E i successivi esami hanno rivelato che l'infortunio rimediato dal brasiliano non è per nulla banale.

Fabinho, come annunciato dal Liverpool sul proprio sito ufficiale, dovrà infatti saltare tutte le ultime partite del Liverpool in programma a fine anno. Insomma, arrivederci al 2020.

"Fabinho ha rimediato un infortunio ai legamenti della caviglia durante l'incontro di con il Napoli di metà settimana. Il centrocampista è dovuto uscire dopo 18 minuti nel match pareggiato per 1-1 ad Anfield mercoledì sera, dopo essere caduto in un contrasto. Fabinho sarà out fino al nuovo anno. Il brasiliano avvierà un programma di recupero con lo staff medico dei Reds a Melwood per tornare in piena forma fisica".

We can confirm Fabinho suffered ankle ligament damage during our encounter with Napoli. — Liverpool FC (@LFC) November 29, 2019

Un brutto colpo per il Liverpool e per Klopp, che perde la propria diga davanti alla difesa. Fabinho, peraltro, salterà non soltanto le prossime gare di campionato e Champions League, ma anche il Mondiale per Club, in programma a metà dicembre.