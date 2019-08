Liverpool, il presidente contro la Serie A: "Non c'è competizione, vince sempre la Juventus"

Rispetto a leghe come la Premier League, dove il campionato si decide spesso nelle ultime giornate (l'anno scorso addirittura all'ultimo turno), la è sicuramente stato un campionato più sbilanciato negli ultimi anni, con la padrona incontrastata.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Questa situazione non è vista di buon occhio dal presidente del , Tom Werner. Parlando ai microfoni di 'The ', il numero uno dei Reds si è lasciato andare a qualche critica verso la nostra Serie A.

"Penso che la scorsa stagione in sia stata molto positiva per questo sport, con il duello tra Liverpool e . È importante per la Premier League che ci sia la vera competizione. Non vogliamo un campionato come la Serie A in cui la Juventus vince ogni anno senza alcuna competizione".