Liverpool, Grujic a un passo dal Porto: lo voleva il Sassuolo

Il centrocampista serbo Marko Grujic è già in Portogallo: lascia il Liverpool a titolo definitivo e torna al Porto. Era nel mirino del Sassuolo.

Marko Grujic è pronto a diventare un calciatore del Porto. Dopo il prestito nella passata stagione, il centrocampista serbo si trasferisce all'Estadio do Dragao a titolo definitivo. Grujic lascia il Liverpool dopo cinque anni in cui non è riuscito a giocarsi le sue chance al meglio, collezionando appena sei presenze nel suo primo anno e otto nel secondo, prima di una serie di prestiti.

Grujic è sbarcato in Portogallo nella tarda serata di ieri, dopo aver ricevuto il via libera dal Liverpool per lasciare il ritiro in Austra dei 'Reds'.

Il Porto ha raggiunto l'accordo con il club inglese per il passaggio a titolo definitivo del centrocampista serbo sulla base di 10,5 milioni di sterline e il 10% sulla futura rivendita.

Primo acquisto dell'era Klopp a Liverpool, Grujic è arrivato ad Anfield nel 2016 dalla Stella Rossa di Belgrado per 5 milioni di sterline. Dopo le prime due stagioni in ombra, è stato ceduto a titolo temporaneo prima al Cardiff e poi all'Hertha Berlino, in Bundesliga. La scorsa estate, il Liverpool voleva cederlo a titolo definitivo ma non sono arrivate offerte: i 'Reds' hanno optato per un nuovo prestito, questa volta al Porto.

Alla corte di Sergio Conceicao, Grujic ha collezionato lo scorso anno 36 presenze con due goal tra tutte le competizioni, compresa la Champions League, con i 'Dragoes' eliminati ai quarti per mano dei futuri vincitori del Chelsea.

Nelle scorse settimane Sporting Lisbona e Sassuolo si erano fatte avanti. L'offerta di 6 milioni di sterline del club portoghese è stata respinta, mentre un'eventuale proposta del Sassuolo era subordinata alla cessione di Manuel Locatelli. Poi la proposta del Porto, che ha deciso di acquistarlo a titolo definitivo dopo l'ottimo rendimento della passata stagione.