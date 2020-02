Il Liverpool più giovane di sempre in FA Cup: età media di 19 anni e 102 giorni

Nel replay di FA Cup vinto contro lo Shrewsbury il Liverpool ha schierato la sua formazione più giovane di sempre: 19 anni e 102 giorni di età media.

Forse non si aspettava di dover giocare il replay contro una squadra al sedicesimo posto in League One (la terza serie inglese) ma per il c'è stata l'occasione di mettere in mostra l'argenteria più giovane di sempre.

La sfida interna vinta per 1-0 contro lo Shrewsbury in sarà ricordata a lungo dai tifosi: l'undici titolare dei 'Reds' ha fatto registrare infatti un'età media di 19 anni e 102 giorni, la più bassa nella ultra centenaria storia del club.

Questi i ragazzi schierati in campo: Kelleher (21 anni), Williams (18), Hoever (18), Van den Berg (18), Lewis (20), Chirivella (22), Clarkson (18), Cain (18), Elliott (16 ), Curtis Jones (19) e Millar (20).

Il giocatore più talentuoso e dal futuro assicurato è proprio Elliott che con i suoi soli 16 anni è il più piccolo tra i compagni di squadra. Il più 'vecchio' è il 22enne Chirivella, mentre Curtis Jones (19 anni e cinque giorni) è il capitano più giovane in assoluto tra tutti quelli che si sono avvicendati al Liverpool.

La formazione di stasera ha battuto il record stabilito il 17 dicembre scorso in , dove era arrivata una sonora sconfitta per 5-0 contro l' : quel giorno l'età media era leggermente superiore (19 anni e 182 giorni).