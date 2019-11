Dal Liverpool al Flamengo: le squadre del Mondiale per Club 2019

Definito il quadro completo delle partecipanti alla prossima edizione del Mondiale per Club. Si gioca in Qatar dall'11 al 21 dicembre.

campione d'Europa, Flamengo campione del Sudamerica. Ma non ci sono soltanto inglesi e brasiliani: il quadro del Mondiale per Club 2019 è finalmente completo. Definite tutte le squadre, rappresentanti del rispettivo continente, che si daranno battaglia per salire sul tetto del mondo.

In totale sono sette le formazioni partecipanti alla competizione, che si disputerà in da mercoledì 11 a sabato 21 dicembre. L'ultima in ordine di tempo è l'Al Hilal di Sebastian Giovinco, laureatosi campione d'Asia. Di seguito il quadro completo.

LE SQUADRE DEL MONDIALE PER CLUB 2019

Liverpool (Europa)

Flamengo (Sudamerica)

Monterrey (Centro-Nordamerica)

Al Hilal (Asia)

Esperance Tunisi ( )

Hienghene Sport (Oceania)

Al-Sadd (Campioni del Qatar)

IL CALENDARIO DEL MONDIALE PER CLUB 2019

11 dicembre - Al Sadd vs Hienghene Sport (Primo turno)

14 dicembre - Al Hilal vs Esperance Tunisi (Secondo turno)

14 dicembre - Monterrey vs Al Sadd/Hienghene (Secondo turno)

17 dicembre - Flamengo vs Al Hilal/Esperance Tunisi (Prima semifinale)

18 dicembre - Monterrey/Al Sadd/Hienghene vs Liverpool (Seconda semifinale)

17 dicembre - Finale 5°-6° posto

21 dicembre - Finale 3°-4° posto

21 dicembre - Finale 1°-2° posto