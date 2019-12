Liverpool-Flamengo dove vederla: Mediaset o Sky? Canale tv e diretta streaming

Liverpool e Flamengo si giocano a Doha il Mondiale per club 2019: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Jurgen Klopp e il Flamengo di Jorge Jesus si contendono il Mondiale per Club 2019 nella finale di Doha. La partita mette di fronte i Campioni d'Europa e i Campioni del Sudamerica, che hanno conquistato il diritto di giocarsi il trofeo aggiudicandosi le rispettive semifinali.

I Reds si sono qualificati battendo 2-1 i messicani del Monterrey grazie ai goal di Shaqiri e Roberto Firmino, i brasiliani hanno invece superato 3-1 l'Al Hilal con le reti di De Arrascaeta e Bruno Henrique e un autogoal di Al-Bulaih.

Se il Liverpool non si è mai laureato campione del Mondo per club, non vincendo mai né la vecchia Coppa Intercontinentale né l'attuale Mondiale FIFA, i rubro-negri invece lo hanno fatto nel lontano 1981, superando in finale proprio gli inglesi, battuti con un perentorio 3-0 (doppietta di Nunes e rete di Adílio).

I Reds hanno perso, oltre a quella del 1981, altre due finali, nel 1984 contro l'Independiente (1-0) e nel 2005 con un'altra formazione brasiliana, il San Paolo (anche in questa occasione per 1-0). In questa pagina tutte le informazioni su Liverpool-Flamengo: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

LIVERPOOL-FLAMENGO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

ORARIO LIVERPOOL-FLAMENGO

Liverpool-Flamengo si giocherà sabato 21 dicembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Internazionale Khalifa di Doha, in . Il fischio d'inizio della finale del Mondiale per club, che sarà diretta dall'arbitro qatariota Al Jassim, è previsto per le ore 18.30 italiane.

Sarà Mediaset a trasmettere in chiaro in diretta televisiva la finale del Mondiale per Club Liverpool-Flamengo sul Canale 20, visibile al numero 20 del digitale terrestre e in HD al numero 151 della piattaforma satellitare Sky. La telecronaca della partita sarà curata da Pierluigi Pardo, che sarà supportato da Aldo Serena al commento tecnico.

La finale del Mondiale per Club 2019 Liverpool-Flamengo sarà visibile in chiaro anche in diretta sia collegandosi con il sito Sportmediaset.it, sia attraverso la piattaforma Mediaset Play.

LIVERPOOL-FLAMENGO IN DIRETTA SU GOAL

Per essere aggiornati in tempo reale su tutto quello che riguarda la finale del Mondiale per Club 2019 Liverpool-Flamengo basterà collegarsi con Goal, che seguirà la sfida in diretta testuale dal pre-partita fino al fischio finale.

Klopp ritrova al centro della difesa Van Dijk, che superati i problemi fisici ritroverà il suo posto da centrale accanto a Gomez. I terzini saranno Alexander-Arnold e Robertson. Alisson difenderà la porta, mentre a centrocampo sarù nuovamente avanzato Henderson nel ruolo di playmaker. Ai suoi lati dovrebbero giocare Keita e Oxlade Chamberlain mezzali. In attacco rispetto alla semifinale con il Monterrey torneranno dal 1' i tre titolari Salah, Roberto Firmino e Mané. Origi, a segno nell'ultima finale di Champions, inizierà dalla panchina.

Jorge Jesus risponderà con un 4-1-4-1 che avrà l'ex interista Gabigol come riferimento offensivo. Sulle fasce Éverton Ribeiro e Bruno Henrique, mentre Gerson e De Arrascaeta saranno i due interni di centrocampo. Davanti alla difesa giocherà Willian Arão, che fungerà da punto di raccordo fra i reparti. Dietro, davanti al portiere Diego Alves, Rodrigo Caio e Marí a formare la coppia centrale e Rafinha e Filipe Luís terzini.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; N. Keita, Henderson, Oxlade-Chamberlain; Salah, Roberto Firmino, Mané.

FLAMENGO (4-1-4-1): Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Marí, Filipe Luis; Willian Arão; Éverton Ribeiro, Gerson, De Arrascaeta, Bruno Henrique; Gabigol.