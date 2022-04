Liverpool-Everton dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

LIVERPOOL-EVERTON: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Liverpool-Everton

Data: 24 Aprile 2022

Orario: 17.30

Canale tv: Sky Sport Football (canale 203 del satellite) e Sky Sport 4K (canale 213)

Streaming: Sky Go e NOW

Il Merseyside si infiamma, la città di Liverpool trattiene il fiato per 90 minuti: c’è il derby. Nel 34° turno di Premier League, i ‘Reds’ di Jurgen Klopp ospitano l’Everton di Frank Lampard nella stracittadina che – come al solito – vale molto più dei tre punti.

Il Liverpool continua l'inseguimento al Manchester City. Dopo il 2-2 in campionato, i 'Reds' hanno una lunghezza di ritardo sui 'Citizens'. La squadra di Klopp è reduce dal roboante 4-0 ad Anfield sul Manchester United, l'ennesima prova di forza dopo il 3-2 a Wembley contro Guardiola e i suoi in semifinale di FA Cup.

Il Liverpool sta vivendo un momento d'oro. I 'Reds' hanno subito una sola sconfitta nel 2022, quella 'indolore' contro l'Inter ad Anfield, e hanno conquistato il pass per la finale di FA Cup e la semifinale di Champions League, oltre ad aver vinto la League Cup ed essere in corsa per il titolo di Premier League. Nell'anno solare, i 'Reds' hanno totalizzato 19 vittorie, 5 pareggi e il ko contro i nerazzurri tra tutte le competizioni.

Dall'altra parte, l'Everton è reduce da due risultati utili consecutivi: dopo il successo di misura a Goodison Park contro il Manchester United è arrivato il pari contro il Leicester, sempre tra le mura amiche. I 'Toffees' hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione: al momento sono diciassettesimi con 29 punti e quattro lunghezze di vantaggio sul Burnley.

Nella gara d'andata, giocata il primo dicembre, fu il Liverpool a imporsi in casa dell'Everton: un poker firmato da Henderson, Diogo Jota e la doppietta di Salah, con il momentaneo 1-2 di Gray. L'ultimo precedente ad Anfield, invece, si è giocato 14 mesi fa, il 20 febbraio 2021: a sorpresa, i 'Toffees' si imposero col risultato di 2-0 con un goal per tempo di RIcharlison e Sigurdsson.

Qui potete trovare tutto ciò che c'è da sapere su Liverpool-Everton: dalle formazioni a dove vederla in diretta tv e streaming.

ORARIO LIVERPOOL-EVERTON

Liverpool-Everton, gara valida per il 34° turno della Premier League 2021/2022, è in programma domenica 24 aprile 2022 ad Anfield. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 17:30.

DOVE VEDERE LIVERPOOL-EVERTON IN TV

La diretta di Liverpool-Everton sarà trasmessa dall'emittente Sky. La gara sarà visibile su Sky Sport Football (canale 203 del satellite) e Sky Sport 4K (canale 213).

LIVERPOOL-EVERTON IN DIRETTA STREAMING

Gli abbonati Sky potranno come di consueto seguire la partita anche in streaming. Liverpool-Everton sarà quindi visibile su dispositivi come smartphone o tablet, pc o notebook, attraverso Sky Go.

L’alternativa è rappresentata da NOW, la piattaforma streaming ufficiale di SKY che consente la visione delle gare tramite l’acquisto di appositi pacchetti.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL-EVERTON

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Thiago; Diaz, Salah, Mané. All. Klopp

EVERTON (4-3-3): Pickford; Coleman, Yerry Mina, Godfrey, Mykolenko; Allan, Delph, Iwobi; Gordon, Richarlison, Gray. All. Lampard