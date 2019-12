Liverpool-Everton dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Derby di Liverpool tra Reds ed Everton nel turno infrasettimanale di Premier: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Nel turno infrasettimanale di Premier League il , capolista ed ancora imbattuto in campionato, sarà impegnato nel Derby cittadino contro l'.

I Reds guidano la classifica con un margine di ben 8 punti sul secondo e nelle prime quattordici giornate di Premier League hanno ottenuto 40 punti, frutto di 13 vittorie ed un solo pareggio.

L' invece è a ridosso della zona retrocessione con appena 14 punti in altrettante partite e ben otto sconfitte, di cui due subite nelle ultime due giornate contro e Leicester.

In questa pagina tutte le informazioni su Liverpool-Everton: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

LIVERPOOL-EVERTON: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Liverpool-Everton

Liverpool-Everton Data: 4 dicembre 2019

4 dicembre 2019 Orario: 21.15

21.15 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go, Now TV

ORARIO LIVERPOOL-EVERTON

Il Derby valido per la quindicesima giornata di Premier League tra Liverpool ed Everton si gioca mercoledì 4 dicembre allo stadio di 'Anfield'. Il fischio d'inizio è fissato per le 21.15 italiane.

Liverpool-Everton, come tutta la Premier League, sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky. In tv sarà possibile assistere alla sfida dell'Etihad su Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

La gara tra Liverpool ed Everton sarà ovviamente visibile anche in . Grazie a Sky Go, app di Sky, agli abbonati basterà avere un cellulare, un tablet o un pc. Gara disponbibile in diretta streaming anche su Now Tv, che permette di assistere ai migliori eventi sportivi su Sky.

Klopp dovrà rinunciare agli infortunati Fabinho, Matip, Clyne e Kelleher mentre Alisson, fresco di vittoria del Trofeo Yashin, sarà assente causa squalifica. In avanti però giocherà il tridente titolare con Salah, Firmino e Manè.

Marco Silva, che in caso di sconfitta rischia l'esonero, non avrà a disposizione Coleman, André Gomes e Gbamin per infortunio mentre sembra difficile il recupero di Baningmine, Delph e Walcott. Possibile quindi il passagio al 3-4-3.

LIVERPOOL (4-3-3): Adrian; Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson; Milner, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.

EVERTON (3-4-3): Pickford; Holgate, Mina, Keane; Sidibé, Schneiderlin, Davies, Digne; Iwobi, Calvert-Lewin, Richarlison.