Liverpool-Everton dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Liverpool ed Everton si sfidano nel terzo turno della FA Cup: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

La , la più antica competizione calcistica al mondo, torna protagonista e lo fa entrando nella sua fase più calda. Come da tradizione infatti, nel primo weekend di gennaio si gioca il terzo turno del torneo, quello che vede l’entrata in gioco delle big.

L’edizione 2019-20 propone riparte con quello che è uno dei match più sentiti del calcio inglese: il derby del Merseyside. L’urna infatti ha stabilito che ed incrocino fin da subito le loro strade nel loro match di debutto.

I Reds, campioni d’Europa e del mondo in carica e assoluti dominatori della Premier League, ospiteranno la compagine guidata da Carlo Ancelotti per una sfida ad eliminazione diretta. Come di consueto, in caso di parità si giocherà poi una seconda sfida, il ‘replay’.

Liverpool ed si sono già affrontate in 24 occasioni nella loro storia in FA Cup ed il bilancio è favorevole ai Reds: 11 sono infatti state le loro vittorie, a fronte di 6 pareggi e 7 affermazioni dei Toffees.

In questa pagina tutte le informazioni su Liverpool-Everton: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

LIVERPOOL-EVERTON: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Liverpool-Everton

Liverpool-Everton Data: 5 gennaio 2020

5 gennaio 2020 Orario: 17.01

17.01 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO LIVERPOOL-EVERTON

Liverpool-Everton, sfida valida per il terzo turno della FA Cup, si giocherà domenica 5 gennaio 2020 ad Anfiel, l’impianto che ospita le partite del Liverpool. Fischio d’inizio programmato alle ore 17.01.

Il derby del Merseyside di FA Cup, Liverpool-Everton, sarà trasmesso in esclusiva in diretta da DAZN. Gli abbonati alla piattaforma, potranno seguire il match attraverso smart tv compatibili con l’app e su tutti i televisori collegandoli ad una console PlayStation 4 o Xbox One, One S, One X, o ancora attraverso dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Telecronaca dell’evento affidata a Riccardo Mancini con commento tecnico di Dario Marcolin.

Essendo trasmessa da DAZN, la sfida di FA Cup che vedrà protagoniste Liverpool ed Everton potrà essere seguita in diretta streaming su dispositivi come Pc, tablet e smartphone. Lo si potrà fare, a seconda dei casi, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, o attraverso la apposita App.

Dopo il triplice fischio finale, saranno disponibili on deman gli higligts della gara e l’evento integrale.

Klopp senza l'infortunato Fabinho: in mezzo al campo spazio per Lallana con Henderson e Wijnaldum a completare il reparto. Davanti il tridente delle meraviglie composto da Salah, Firmino e Mané. Gomez ancora titolare al centro della difesa in coppia con Van Dijk.

Ancelotti pronto a lanciare dal primo minuto Kean: in tandem con l'italiano ci sarà Calvert-Lewin. Walcott e Richarlison gli esterni, Sidibé e Baines i terzini.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Lallana, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.

EVERTON (4-4-2): Pickford; Sidibé, Keane, Holgate, Baines; Walcott, Sigurdsson, Davies, Richarlison; Kean, Calvert-Lewin.