Liverpool-Everton da incubo per Allan: un solo passaggio riuscito, al calcio d'inizio

La stagione fin qui molto difficile dell'Everton rischia di rivelarsi disastrosa tra poche giornate: la formazione allenata da Frank Lampard si trova in piena zona retrocessione, a -2 dal Burnley, ma con una gara in meno. Insomma: situazione delicata.

Ad aggravare il clima di tensione in casa Toffees la sconfitta contro il Liverpool nel derby del Merseyside, firmata da Robertson e Origi nella ripresa ad Anfield. Non una grande gara: l'ennesima, per l'Everton.

Tra i tanti giocatori in difficoltà a far discutere è stato l'ex Udinese e Napoli Allan: il centrocampista brasiliano, trasferitosi in Inghilterra nel 2020, ha fatto registrare una prestazione indimenticabile, ma in negativo.

Preparatevi, il dato è emblematico: la battuta del calcio d'inizio è stata anche l'unico passaggio riuscito da Allan nei 73 minuti giocati contro i Reds. Sembra incredibile, ma è così.

Una gara caratterizzata da una condotta non proprio lineare da parte dell'ex Napoli, ammonito al 66' per proteste nei confronti di Attwell e sostituito al 73' per lasciare il posto ad Alli.

Adesso per l'Everton un calendario molto difficile: oltre ai recuperi contro Watford e Crystal Palace la formazione di Lampard dovrà affrontare Chelsea, Leicester, Brentford e Arsenal. Situazione complessa, insomma.