Liverpool-Everton, 1-0: Jones stende i Toffies e regala la vittoria ai Reds

Il 'Derby del Merseyside', valido per il terzo turno di FA Cup, termina 1-0 per il Liverpool: Curtis Jones regala la vittoria agli uomini di Klopp.

Il 'Derby di Merseyside' in versione finisce con la vittoria del : decide il match un meraviglioso goal di Curtis Jones, che con un destro a giro batte Pickford ed .

Il terzo turno di della competizione calcistica più antica del mondo sancisce l'entrata in scena delle 'big' e per il Liverpool c'è subito l' di Ancelotti. La formazione dei 'Reds' è rimaneggiata dal sostanzioso turnover effettuato da Klopp che, però, lancia subito Takumi Minamino in avanti: per il giapponese si tratta della prima apparizione con la maglia del Liverpool dopo il trasferimento dal .

Nonostante l'ampio turnover, sono i 'Reds' a tenere le redini del gioco: la consapevolezza iniettata da Klopp alla propria squadra è ormai fruttifera indipendentemente dagli interpreti. I 'Toffies', però, non sono arrivati ad Anfield con uno spirito arrendevole: dopo un primo tempo con quale difficoltà, nella ripresa Ancelotti ha provato ad incrementare la pressione offensiva dei suoi inserendo Delph e Moise Kean.

È proprio nel momento di massimo sforzo dell'Everton che il pressing ultraoffensivo degli uomini di Klopp porta i suoi frutti: il pallone recuperato al limite dell'area avversaria dai 'Reds' finisce fra i piedi di Curtis Jones che trova l'incrocio dei pali con un destro a giro. Prima marcatura con la maglia del Liverpool fiabesca per il ragazzo classe 2001 che, oltre alla soddisfazione del goal, si prende anche il plauso a distanza dell'allenatore tedesco.

La perla di Jones decide il Merseyside Derby 👏

Quanto vale un gol così? 🔥#FACup #DAZN pic.twitter.com/q1BEFbs11v — DAZN (@DAZN_IT) January 5, 2020

Nel finale di partita i 'Toffies' cercano di trovare una crepa nel meccanismo perfetto ordito da Klopp, per portare il 'replay' del terzo turno di FA Cup al 'Goodison Park'. Non basta lo sforzo finale degli uomini di Ancelotti ad arrestare la cavalcata del Liverpool: i 'Reds' non si fermano più e vincono anche in coppa.

IL TABELLINO

LIVERPOOL-EVERTON 1-0

MARCATORI: Jones

LIVERPOOL (4-3-3): Adrian; Milner (9' Larouci), Gomez, Phillips, Williams; Lallana, Chirivella, Jones; Elliott (79' Brewster), Origi, Minamino (70' Oxlade-Chamberlain).

EVERTON (4-4-2): Pickford; Coleman (63' Kean), Mina, Holgate, Digne; Sidibe, Sigurdsson (63' Delph), Schneiderlin, Walcott (79' Bernard); Richarlison, Calvert-Lewin.

AMMONITI: Digne (E)

ESPULSI:-