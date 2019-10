Liverpool, Elliott squalificato due settimane: ha deriso Kane in un video

Il giovane Harvey Elliott è stato fermato due settimane dalla Federazione inglese per il video in cui derideva Harry Kane.

L'avventura al non è certo iniziata benissimo per Harvey Elliott, il più giovane di sempre a debuttare con la maglia dei Reds ma ora costretto a restare fuori per due settimane.

Questa infatti è la pena inflitta ad Elliott dalla Football Association dopo il video in cui lo stesso ragazzino derideva pesantemente Harry Kane durante la finale di , vinta dal Liverpool contro il .

In quell'occasione, mentre guardava la partita davanti alla insieme ad alcuni amici, Elliott ha decisamente esagerato apostrofando Kane con un termine vergognoso: "Ritardato".

A nulla quindi sono valse le scuse postate poco dopo, sempre sui social, da Elliott che ora dovrà restare fermo quattordici giorni.

"Volevo semplicemente scusarmi con tutto il cuore per qualsiasi offesa causata dal mio video diffuso su internet. Il video è stato girato mentre stavo scherzando in compagnia di amici in un ambiente privato e non era diretto a nessuno, ma mi rendo conto che il mio comportamento è stato immaturo e insensato. Vorrei sottolineare che quell’atteggiamento non rappresenta la mia persona e la mia educazione, mi dispiace davvero”.

Chiare le motivazione della squalifica di Elliott, peraltro ulteriormente spiegate dalla Federazione inglese in una nota.