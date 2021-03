Mount si prende Anfield: colpo Chelsea, Liverpool sempre più giù

Anche il Chelsea passa ad Anfield: Mason Mount stende il Liverpool, Blues in zona Champions e Reds che precipitano al settimo posto.

Nulla da fare, non è annata. Il Liverpool non si riprende più e cede il passo anche al Chelsea, vittorioso ad Anfield grazie a Mason Mount.

Ennesimo passo falso stagionale per i Reds, trafitti dal giovane centrocampista che per una notte diventa eroe di Anfield e porta i Blues in zona Champions.

La cura Tuchel continua a funzionare dunque, mentre per la 'banda' Klopp è notte fonda. Ormai da tempo, perchè contro il Chelsea è maturata la sesta sconfitta nelle ultime 10 partite.

Un ruolino horror che fa precipitare i campioni d'Inghilterra in carica al settimo posto in Premier, a 22 punti (!) di distanza dal City capolista. No, non è annata.