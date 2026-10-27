Liverpool-Chelsea, la presentazione della sfida di EFL Cup

EFL Cup - Game Week 4 28 ott 2026 - 16:00 Anfield

Il Liverpool ospita il Chelsea ad Anfield in Carabao Cup mercoledì 28 ottobre alle 17:00 EST e alle 19:00 GMT. La squadra di Andoni Iraola riuscirà a prolungare la sua recente serie di buoni risultati e prestazioni?

Il Liverpool di Iraola ha finalmente trovato il ritmo

Il Liverpool ha vinto quattro partite consecutive in tutte le competizioni. Nell’ultima ha battuto un Brighton convincente, conquistando la prima vittoria stagionale in Premier League ad Anfield. La serie comprende anche i successi in trasferta contro LASK e Brentford e quello per 4-3 in casa contro il Villarreal in Champions League. Iraola vorrà rimediare alla fragilità difensiva del Liverpool, che ha chiuso senza subire goal soltanto una delle ultime cinque partite.

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Isak e Barcola, acquisti costosi che iniziano a dare frutti

L’attaccante svedese Alexander Isak ha segnato contro il Brighton il suo sesto goal stagionale, su assist del nuovo acquisto Bradley Barcola per l’ex Newcastle.

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Chelsea con il morale a terra prima della trasferta ad Anfield

Nell’ultima partita di Premier League, il Chelsea ha perso 2-0 in casa contro il Tottenham Hotspur: per il Tottenham è stata soltanto la seconda vittoria in Premier League a Stamford Bridge in 37 tentativi. Inutile dire che è un risultato difficile da digerire per i tifosi del Chelsea. L’imprevedibilità mostrata di recente dalla squadra è riassunta dal bilancio delle ultime cinque partite di Premier League: due sconfitte, due vittorie e un pareggio.

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Statistiche chiave, infortuni e squalifiche

Il Liverpool è imbattuto nelle ultime cinque partite casalinghe contro il Chelsea.

Cole Palmer è squalificato per il Chelsea dopo l’espulsione contro il Tottenham, mentre Emi Martinez e Joao Pedro restano indisponibili per infortunio.

Probabili formazioni

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Barcola, Wirtz, Gakpo; Isak.

Chelsea (3-4-2-1): Penders; Acheampong, Lacroix, Colwill; Neto, Caicedo, Henderson, Hato; Quenda, Rogers; Welbeck.

Notizie e rose delle squadre

Andoni Iraola guiderà il Liverpool in questa partita di Carabao Cup, ma al momento non sono disponibili una probabile formazione confermata, un elenco degli infortunati né dettagli sulle squalifiche. Seguiranno aggiornamenti più vicino al calcio d’inizio.

Xabi Alonso guiderà il Chelsea in questa sfida, ma anche in questo caso non sono ancora stati confermati dettagli sulla rosa, notizie sugli infortuni o informazioni sulle squalifiche. Ulteriori notizie sulla squadra sono attese prima della partita.

Stato di forma

Il Liverpool arriva alla sfida in ottima forma, con quattro vittorie nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L’unica sconfitta in questa serie è arrivata contro il Manchester City, uno 0-3 in Premier League l’11 ottobre. Da allora ha vinto quattro gare di fila, tra cui quella per 6-3 in casa del LASK in Champions League e quella per 4-3 contro il Villarreal. In queste cinque partite il Liverpool ha segnato 16 goal e ne ha subiti 9: numeri che testimoniano una grande prolificità offensiva, accompagnata a tratti da una difesa vulnerabile. Il risultato più recente è la vittoria per 2-0 sul Brighton in Premier League, il 25 ottobre.

Il Chelsea ha ottenuto due vittorie, due sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque partite. Nell’impegno più recente ha perso 2-0 contro il Tottenham Hotspur il 24 ottobre. In precedenza aveva battuto il Bournemouth 5-1 e vinto 2-0 in casa dell’Everton, ma nel corso della serie aveva anche perso 3-0 contro il Brentford. La quinta partita si è chiusa con un 2-2 contro l’Hull City: un bilancio altalenante in vista di questa sfida di coppa.

Precedenti

L’ultimo confronto tra le due squadre risale al 9 maggio 2026, quando Liverpool e Chelsea hanno pareggiato 1-1 ad Anfield in Premier League. Prima di allora, il Chelsea aveva vinto in casa 2-1 nell’ottobre 2025 e 3-1 nel maggio 2025. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Liverpool ha ottenuto due vittorie e il Chelsea altrettante, con un pareggio. L’unico precedente incontro di Carabao Cup presente nei dati si è concluso con una vittoria per 1-0 del Liverpool in casa del Chelsea nel febbraio 2024.