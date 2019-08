Liverpool-Chelsea, Jorginho diventa 'Jorghino': errore sulla maglia

Contro il Liverpool, Jorginho è sceso in campo con il nome sbagliato sulle spalle: 'Jorghino'. Una svista di un magazziniere del Chelsea.

Sbagliare il nome sulla maglia di un calciatore? È già successo e ancora succederà. Ma che il 'fattaccio' accada in una sfida secca particolare, affascinante e importante come la Supercoppa Europea tra e , questo è un inedito.

Segui la Serie A in diretta streaming su DAZN

L'articolo prosegue qui sotto

Il protagonista è il povero Jorginho, sceso in campo alla Vodafone Arena di Istanbul con il nome sbagliato sulle spalle sopra il numero 5: 'Jorghino'. Con quell'acca malandrina che si è spostata dalla penultima alla quartultima posizione, dando un che di bizzarro alla vicenda.

"Jorghino #5"



Yes, you read that right 🤦‍♂️ pic.twitter.com/sxq38D8Ykd — Goal (@goal) August 14, 2019

Una svista clamorosa da parte di un magazziniere del Chelsea, che al momento di stampare le maglie dei giocatori di Lampard per la finale ha evidentemente fatto confusione. Costringendo Jorginho a scendere in campo con quel refuso sulle spalle.

Non è una novità assoluta, come detto. L'ultimo esempio noto prima di questa sera ha visto protagonista Zlatan Ibrahimovic, che per una sera di inizio luglio ha... cambiato cognome, diventando 'Irbahimovic'. Jorginho, insomma, è in buona compagnia.