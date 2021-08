Liverpool-Chelsea dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Chelsea campione d'Europa di scena ad Anfield contro il Liverpool: i 'Blues' cercano la terza vittoria dopo quelle contro Crystal Palace e Arsenal.

Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (canale 203 satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite).

Streaming: Sky Go e NOW

È subito scontro tra 'titani' in Premier League. Il programma del terzo turno del campionato inglese propone la super sfida tra il Liverpool di Jurgen Klopp e il Chelsea di Thomas Tuchel, entrambe a punteggio pieno dopo i primi 180 minuti di campionato. Equilibrio assoluto tra le due squadre, che nelle prime due gare della Premier 2021/2022 hanno conquistato due successi realizzando cinque goal e tenendo la porta inviolata.

I 'Reds' hanno superato all'esordio il neopromosso Norwich con il risultato netto di 3-0, prima di archiviare la pratica Burnley davanti ai propri tifosi grazie alle reti di Diogo Jota e Sadio Mane.

In casa Chelsea, entusiasmo alle stelle per il ritorno di Romelu Lukaku. L'ex attaccante dell'Inter ha bagnato il secondo esordio con la maglia dei 'Blues' con la rete che ha sbloccato il risultato nel successo nel derby di Londra contro l'Arsenal a Emirates. L'altra rete è stata realizzata da James. Avvio agevole per gli uomini di Tuchel, che all'esordio hanno battuto il Crystal Palace con il risultato di 3-0 grazie ai goal di Marcos Alonso, Pulisic e Chalobah.

In questa pagina tutte le informazioni su Liverpool-Chelsea: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

La sfida tra il Liverpool e il Chelsea è in programma sabato 28 agosto 2021 ad Anfield, Liverpool, stadio che ospita le gare casalinghe dei 'Reds'. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 18.30.

Liverpool-Chelsea sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sul canale Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), su Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e su Sky Sport 4K (numero 213 del satellite).

La sfida di cartello del terzo turno di Premier League, in programma ad Anfield, tra il Liverpool e il Chelsea potrà essere seguita anche in diretta streaming. Mediante Sky Go, gli utenti Sky potranno vedere la partita sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, anche semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Una seconda possibilità è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione delle gare della Premier League a chi acquista il pass sport.

dà la possibilità ai suoi lettori di seguireancheCollegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti minuto per minuto sulla gara, con gli eventi, i goal e le azioni più importanti descritte dal calcio d'inizio al fischio finale.

Jurgen Klopp punta ancora sul tridente formato da Mané, Salah e Diogo Jota. Nel Liverpool, possibile esordio in difesa per il colpo dell'estate, l'ex difensore del Lipsia Konaté, che potrebbe far coppia con Van Dijk.

Nel Chelsea, confermatissimo Romelu Lukaku. L'attaccante belga guiderà l'attacco, con Mount e Havertz a supporto. Ancora panchina per Timo Werner, mentre sulla destra c'è ancora James, in goal contro l'Arsenal.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Tsimikas; Henderson, Keita, Elliott; Mané, Salah, Diogo Jota. All. Klopp.

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; James, Kovacic, Jorginho, Alonso; Mount, Havertz; Lukaku. All. Tuchel.